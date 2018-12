PROJETO EM APROVAÇÃO

04/12/18 - 00:01:15

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

O governador Belivaldo Chagas (MDB) não terá dificuldade em aprovar a primeira etapa do seu projeto de reforma administrativa que será enviado ainda hoje cedo à Assembleia Legislativa. “Acredito que o projeto passe sim, não tem nada muito complicado”, disse um deputado que vagueia entre a situação e a oposição. A reforma mostra avanços na redução de Secretarias, no enxugamento da máquina e preocupação com a recuperação da economia e finanças do Estado e segurança no desempenho.

Sergipe já e o segundo Estado com menos Secretarias (ficou com 14 apenas) e vai demitir uma média de 900 cargos em comissão sem que com isso reduza a eficiência da administração no trato com o público em todas as áreas. Belivaldo vai bem em termos de apoio da bancada na Alese. A oposição terá pouca força e será reduzida para apenas seis parlamentares, sem que haja o chamado “líder maior” que dite posicionamento da bancada.

Alguma coisa está mudando na Assembleia. É que não há ponto ainda definido no que se refere às questões ideológicas. O deputado reeleito Valderban Marinho (PSC) passou a apoiar o Governo desde o segundo turno, enquanto a deputada eleita Janier Mota acena firme para se acomodar ao lado do bloco da situação, o que é visível pelo seu comportamento político pós-eleição. Além disso, outros parlamentares que sofreram na oposição no período anterior, estão sem motivação para permanecer sofrendo.

Quem não gosta da adesão de Janier ao Governo é o deputado estadual eleito Zezinho Guimarães (MDB), que se diz insatisfeito com o partido. A questão política na cidade de Itabaianinha – reduto eleitoral dele e Janier – é a razão da inimizade política entre os dois. A bancada da situação não acredita que Zezinho debande para a oposição, embora ele sempre tenha se dado bem entre as lideranças de todos os lados.

Com essa brandura na Casa, está claro que a administração de Belivaldo Chagas vai fluir com tranquilidade e aprovar uma segunda etapa da reforma que virá mais à frente.

BELIVALDO E O PROJETO

O governador Belivaldo Chagas (PSD) envia ainda hoje à Assembleia Legislativa o projeto de mudanças de Governo. Ontem ele mostrou a reforma aos deputados.

Hoje ele vai mostrar à imprensa em entrevista coletiva.

FICAM APENAS 14 PASTAS

Belivaldo reduz as Pastas de 19 para 14: Cultura e Esporte ficam na Educação; Casa Civil na Secretaria Geral de Governo; Seinfra se soma a Recursos Hídricos.

Fazenda fica com Administração e Seplac manterá Planejamento e Gestão.

SOBRE A CONTROLADORIA

Como já informou a coluna Plenário, a Controladoria Geral do Estado passa a ser Secretaria de Controle de Gestão. Sergipe é o segundo Estado que tem menos Pastas.

Perde apenas para Mato Grosso do Sul com 12 Secretarias.

CARGOS EM COMISSÃO

O Governo tem hoje 3.100 cargos em comissão (os CCs). O projeto prevê um corte de pelo menos 900 deles, ficando com no máximo 2.000 CCs.

Essas demissões vão gerar uma economia de R$ 800 mil por mês

SÓ VERÁ EM JANEIRO

O governador Belivaldo Chagas não vai tratar de nomes para ocupar Secretarias agora, só no mês de janeiro. Saem alguns e entram outros e não há nomes de preferência.

O critério maior para assumir mandato será “eficiência e trabalho”.

FÁBIO E A PREFEITURA

O deputado Fábio Reis (MDB) disse ontem que com certeza o seu partido vai disputar a Prefeitura de Aracaju, que é uma orientação da Nacional, para todas as Capitais.

Fábio disse que a bancada do MDB terá reunião hoje com Bolsonaro.

CONVERSA COM JB

Fábio disse que já conversou com Jackson Barreto e João Gama, da direção regional do MDB, e que vão aguardar as convenções para que se faça as mudanças unidos.

Fabio Reis caminha para ser o novo presidente do partido em Sergipe.

NOVOS NOMES VIRÃO

Deputado Fábio Reis já vai percorrer municípios para tratar sobre a sucessão municipal e fazer uma análise das eleições deste ano, tudo de acordo com Jackson Barreto.

– Muita gente nova está vindo para o MDB e quer disputar mandato, disse.

MUITO BALÃO DE ENSAIO

O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) acha precipitado tratar sobre eleições de Aracaju neste momento e admite que “existe balcão de ensaio para todos os lados”.

– Alguns vivem de eleição, mas eu preciso cuidar da cidade, disse.

SÓ VAI FALAR EM JUNHO

Edvaldo Nogueira disse que só vai tratar sobre as eleições em maio ou junho de 2020. Sou prefeito e “não posso pensa em reeleição a pouco menos de dois anos”.

– Nesse momento minha obsessão é cuidar da Saúde.

VIAJA HOJE A BRASÍLIA

Edvaldo viaja hoje a Brasília para audiência com o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, marcada pelo deputado federal Laércio Oliveira (PP).

Tem agenda também com o ministro das Cidades, marcada por André Moura.

FABIO HENRIQUE E PDT

Deputado federal eleito Fábio Henrique (PDT) disse que seu partido não tem pretensão de disputar a Prefeitura de Aracaju e anuncia preferência por Edvaldo Nogueira.

O PDT terá candidato em Socorro, mas ainda não tratou sobre isso.

CARINHO MUITO GRANDE

Aliás, Edvaldo Nogueira declarou que tem carinho “muito grande” por Fábio Henrique: “Ele foi o primeiro a me convidar a filiar-se ao PDT em razão da clausula de barreira”.

É que o PCdoB não atingiu o quociente eleitoral e fica fora do próximo pleito.

NADA AINDA DEFINIDO

Marcio Macedo (PT) disse ontem que não há nada definido em relação ao seu nome como candidato à Prefeitura de Aracaju em 2020. O partido não fala nisso.

Admite que alguns militantes tratam do assunto e o incentivam à disputa.

CONVERSA COM EDVALDO

O PT em Sergipe vai conversar com o prefeito Edvaldo Nogueira no próximo ano, para saber o que ele deseja do partido e como será a relação política.

Marcio Macedo acha muito cedo para tratar de eleições municipais.

VAI A BOLSONARO HOJE

O deputado Jony Marcos e o ex-prefeito Heleno Silva (PRB) já estão em Brasília para participar da reunião do partido com o presidente Jair Bolsonaro (PSL).

O PRB tende a dar apoio ao presidente eleito.

DANIELA E FILIAÇÃO

Daniela Garcia admite que no próximo ano se filie a uma sigla, para estar legal no caso de vir a ser candidata, mas insiste em dizer que gosta mesmo é de ser delegada.

Reconhece que a pressão esteja grande. E brinca: “meu nome anda doce demais”.

CHAMAR LUCIANO

Ontem, em solenidade na Assembleia, Jackson Barreto pediu ao deputado Luis Garibaldi que convidasse o seu colega Luciano Pimentel (PSB) para se filiar ao MDB.

– Farei uma grande festa de filiação para receber Luciano, disse JB.

Notas

Janier elogia brasão – A deputada estadual eleita Janier Mota escreve: grande iniciativa do governador Belivaldo Chagas em Instituir o brasão como símbolo principal em toda publicidade do Governo, isso revela a coragem desse líder que chegou para fazer diferente. A marca maior do Governo é Sergipe e os sergipanos.

Cansado de bola nas costas – O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse ontem que trocou a magistratura pelo Executivo porque estava “cansado de tomar bola nas costas”. A expressão foi usada para caracterizar a limitação do alcance de suas sentenças enquanto juiz.

STJ-SE é Selo Diamante – Segundo Magna Santana, o Tribunal de Justiça de Sergipe foi o único a receber o Selo Diamante, entre os Tribunais Estaduais do Brasil. O presidente do STJ-SE, desembargador Cezário Siqueira Neto recebeu ontem a noite o troféu, em Foz do Iguaçu, das mãos do presidente do STF, Dias Tofolli.

Estimativa da inflação cai – Estimativa de instituições financeiras para a inflação este ano caiu pela sexta vez seguida. De acordo com o Banco Central (BC), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve ficar em 3,89%. Na semana passada, a projeção estava em 3,94%.

Para meio ambiente – Jair Bolsonaro inicia a semana com 20 ministros confirmados. O militar está próximo de finalizar as indicações para a Esplanada. O presidente eleito disse que ainda faltam titulares para duas pastas. Uma delas é Meio Ambiente. Durante a campanha, Bolsonaro dizia que a pasta seria incorporada à Agricultura.

Reconsiderar recursos – Em recurso apresentado ontem, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, solicitou que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), reconsidere a decisão de enviar à Justiça Eleitoral as investigações contra os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha.

Conversando

Novos grupos – Alguns políticos de Sergipe já estão conversando com lideranças políticas do interior para a formação de blocos já visando as próximas eleições.

Em discussão – A discussão sobre as eleições municipais de 2020 está avançada em várias cidades e já tem nomes definidos, fora os prefeitos que podem se reeleger.

Fala-se muito – O nome do senador Eduardo Amorim (PSDB) aparece como forte candidato à Prefeitura de Itabaiana. Fala-se muito nisso…

Libera recursos – O deputado federal André Moura está concluindo o seu trabalho como líder e ainda do Governo e ainda libera recursos para Sergipe.

Sem mexer – O MDB já iniciou o trabalho de renovação, mas sem mexer com filiados que fundaram o partido e mantendo Jackson Barreto como um dos seus líderes.

Conversa muito – O deputado federal Laércio Oliveira conversa muito com lideranças da Capital e Interior para fortalecer o seu grupo.

Mantém ajuda – Edvaldo Nogueira (PCdoB) continua sendo beneficiado em Brasília por iniciativa do deputado federal André Moura (PSC).

Muita água – Água à vontade faz a alegria dos sertanejos de Sergipe, com a chuvarada que aconteceu no final de semana. A população voltou a sorrir.

Em Brasília – Deputados federais e senadores estão em Brasília para votações que concluem o último ano de Temer e daqueles que não foram reeleitos.