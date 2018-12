SSP REGISTRA QUEDA DE 38,9% NO NÚMERO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS

04/12/18 - 16:30:57

A Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), por meio da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (Ceacrim), registrou no último mês de novembro a redução de 38,9% nos números de homicídios dolosos em todo o estado. O índice é fruto do comparativo com novembro de 2017, quando foram cometidos 108 crimes do tipo, contra 66 em 2018, ou seja, 42 casos a menos.

De acordo com o Ceacrim, especificamente na cidade de Aracaju, registraram-se 22 homicídios dolosos em novembro de 2018 e 39 no mesmo período de 2017, marcando a diminuição de 17 mortes e a queda de 43,6% no percentual desse delito especificamente na capital.

Na região metropolitana, também ocorreu a redução dos homicídios dolosos em novembro de 2018, com a queda de 65,4% em relação a 2017, ou seja, 17 crimes a menos. Já no interior, também no último mês, aconteceram 35 homicídios dolosos, contra 43 em 2017, com a queda de 18,6% (oito casos a menos).

Últimos 11 meses

Entre 1º de janeiro e 30 de novembro, o Ceacrim registrou no estado 873 homicídios dolosos, contra 1.012 em 2017, marcando -13,7%, e 1.201 em 2016, ou seja, -27,3% em relação a 2018. Vale ressaltar que, tomando como base os anos de 2017 e 2018, os números foram reduzidos na capital, de 290 para 260, (-10,3%), na região metropolitana, de 237 para 172, (-27,4%), e no interior, de 483 para 440, (-8.9%).

Fonte e foto SSP