Academia Maruinense de Letras e Artes comemora um ano de fundação nesta quinta-feira

05/12/18 - 06:25:59

No evento, jovens escritores que concorreram ao I Concurso Literário João Rodrigues da Cruz serão premiados.

Ao completar um ano de fundação no último dia 30 de novembro, a Academia Maruinense de Letras e Artes, (AMLA), e seus membro-fundadores vão receber nesta quinta-feira, (6), às 19h, no Gabinete de Leitura de Maruim, no Centro da cidade, conterrâneos, amigos e convidados para homenagear sua trajetória baseada nos princípios da fundação do Gabinete de Leitura do século XIX, que foi difundir o conhecimento em Maruim, (SE),

“Neste primeiro aniversário, a AMLA trará estudantes para participarem conosco de uma sessão solene. A Academia Maruinense de Letras e Artes tem como patrono-mor, o fundador desta Casa de Cultura — o Gabinete de Leitura de Maruim — que abriga nosso sodalício João Rodrigues da Cruz. Este recinto guarnecido pelas estátuas de Clio e Minerva, que representam a Sabedoria e a História, foi planejado para atrair leitores. Nenhuma cidade de Sergipe tem um espaço tão motivador e que merece um convite à reflexão. E, é por acreditar nos caminhos da Educação e do Saber que estaremos juntos”, destacou a presidente da AMLA, Lúcia Marques.

A programação de aniversário da instituição cultural contará com a presença de representantes das Academias Sergipanas de Letras, apresentações de peças teatrais e da Banda Euterpe Maruinense. Além da premiação do I Concurso Literário João Rodrigues da Cruz para jovens escritores da cidade, projeto literário realizado em parceria com estudantes e professores.

Membros

A Academia Maruinense de Letras e Artes é formada pelos seguintes imortais:

1 – Adailton Andrade (Patrono da cadeira: Joel Aguiar)

2- Hefraim Vieira Andrade (Otto Schramm),

3- Janyne Rossana Barbosa Feitosa Costa (Maria Izabel Barreto)

4- Cléa Maria Brandão de Santana (Aureliano Rosa Queiroz)

5- Ermerson Porto Santos (Florência Silva Pereira)

6- Luiz Eduardo Bittencourt da Silva (Thomaz Rodrigues da Cruz)

7- Maria Lúcia Marques Cruz e Silva (Adalberto Cruz)

8- Joelma Ferreira Martins Santos (Josilda de Mello Dantas)

9- Carlos Pina de Assis (João Gomes de Melo)

10 – Guilherme da Costa Nascimento (Deodato Maia)

11- Maria das Graças Monteiro (Paulo Costa)

12- Everardo de Sena (Abdias Batista e Silva)

No quadro de membros honorários, estão: Jouberto Uchôa de Mendonça (Patrono: Alberto Deodato), Salete Nascimento (Afonso de Medeiros Chaves), José Anderson Nascimento (Luiz Antônio Barreto), Dênio Azevedo (João Pereira Barreto), João Gomes Cardoso Barreto (Josias Vieira Dantas), Aroldo Firpo Andrade (José Firpo Filho), Paulo Goes da Silva (Aurélio Azevedo Barreto), Luciano José dos Santos (Joaquim José de Santana), Edileuza Santana Santos (João Vieira dos Santos), Francisco Prado Dantas (Alcebiadís Vieira Dantas), Helmar Maynart de Faro (Durval da Cunha Maynard), Edvaldo Vieira Messias (Maria das Dores Vieira Messias) e Domingos Pascoal, que é o presidente de honra da AMLA.

Por Lohan Muller