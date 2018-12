Bittencourt homenageia historiador Pedrinho Santos com nome da Sessão na CMA

05/12/18 - 16:39:11

Na Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Professor Bittencourt prestou uma homenagem ao historiador Pedrinho Santos, falecido no último fim de semana. A Sessão Ordinária desta quarta-feira, 05, recebeu o nome do memorialista.

“Pedrinho teve um papel extraordinário na conservação e na preservação física da documentação histórica de nosso Estado. Seu amplo conhecimento foi essencial na organização e reavivamento da nossa memória. Ele foi um verdadeiro acervo humano e contribuiu bastante para a formação de muitos historiadores e professores espalhados pelo Brasil”, afirmou Bittencourt.

Pedrinho Santos era professor e o responsável por organizar o setor documental da Biblioteca Epifânio Dória. Para Bittencourt, os conhecimentos do historiador contribuíram na sua construção profissional. “Na minha adolescência por inúmeras vezes frequentava a Biblioteca. No período em que eu já estava profissional no ramo da educação e da história, sempre tinha o prazer de conversar com Pedrinho. Ele era um amigo sempre solícito, simpático e agradável. Era muito inteligente e culto. Também contribuiu bastante dando depoimento na Comissão Estadual da Verdade”, destacou.

Ainda na opinião do parlamentar, Pedrinho Santos deixará uma grande lacuna. “Ele deixa um espaço impreenchível. Sergipe tem a obrigação de reverenciá-lo pela luta em favor da preservação da nossa memória. Quantas vezes, por descuido e incompreensão técnica de terceiros, documentos e livros eram jogados na Epifânio Dória. Pedrinho os resgatava, catalogava e guardava. Nada era jogado fora. Ele somou bastante no desenvolvimento de pesquisas. Sentimos muito a morte de Pedrinho. Ele deixa um vazio inestimável”, lamentou Bittencourt.

