Chegou o grande dia para Nicole Bahls! A assistente de palco do Ferdinando Show, do Multishow, casou com o modelo Marcelo Bimbi

05/12/18 - 01:28:10

Chegou o grande dia para Nicole Bahls! A assistente de palco do Ferdinando Show, do Multishow, casou com o modelo Marcelo Bimbi, nesta terça-feira (4), na Igreja da Candelária, no Centro do Rio de Janeiro. Presente na cerimônia e na festa do enlace matrimonial, QUEM conta todos os detalhes do evento.

Responsável pelo casamento de várias famosas, como Juliana Paes e Isis Valverde, o cerimonialista Roberto Cohen cuidou dos preparativos da união da apresentadora e o modelo, com inspiração no casamento real. Após a cerimônia celebrada por Padre Fábio de Melo, com direito a orquestra e um coral, uma farta recepção para os seus 400 convidados será realizada no Jockey Club, na Zona Sul carioca.

“Nicole é uma noiva clássica e muito elegante! Por isso escolheu se casar numa das igrejas ícone do Rio de Janeiro. A cerimônia tem uma orquestra clássica obedecendo a todas as normas da igreja, apenas com músicas sacras clássicas e barrocas”, conta Cohen. Segundo o cerimonialista, “a decoração é moderna, com tons de rose gold e cobre, sem perder o romantismo”.

Uma das exigências do casal, foi um bufê farto e bastante eclético com a intenção de atender veganos e celíacos. “O bufê terá saladas, comida japonesa, peixe e carne… Sem esquecer um especial para a madrugada”, adianta Roberto. O bolo será do tradicional Casal Garcia de Niterói, com vários andares e flores. A doceira Fabiana D’Angelo preparará milhares de brigadeiros para decorar a mesa.

Já o vestido da noiva é assinado pela estilista Carol Hungria e se transforma na hora da festa, para que a noiva possa aproveitar o evento. O modelito é classudo e elegante. “Funciona muito bem com a igreja que ela escolheu. A ideia é surpreender e esse vestido se transforma na festa, para ficar um pouco mais arejado, mais despojado para ela curtir”, conta Carol.

Em conversa com QUEM, Nicole já havia falado sobre o seu look comportado. “A Carol Hungria é divina. Estou apaixonada pelo meu vestido. Ela está arrasando. Ele é cinturado, mas sem expor muito. Vou tentar ser discreto ao máximo a pedido da minha mãe e da Carol. Eu também prefiro comportado. Como na igreja”, confessou a beldade.

“A Nicole desejava algo que surpreendesse a todos. Ela não queria entrar com um vestido previsível em relação ao que ela costuma usar. Nada justo, transparente, nem muito bordado. Tinha que ser algo realmente à altura de um royal wedding, que foi a inspiração dela para o casamento como um todo.Por isso, para essa entrada na cerimônia, seguimos a linha de uma coisa mais seca, clean e mais lisa para que ela pudesse valorizar bastante as curvas. E para não ficar liso demais trabalhamos uma mantilha chique, elegante e bem bordada, com várias misturas de rendas francesas, inclusive já fazendo um link com o segundo look que ela usará. Apesar da ideia ser casamento real, esse primeiro modelo marca o corpo dela e tem um decote super profundo, que não vai aparecer tanto na igreja mas dá aquele toquezinho sexy através da transparência do véu. Não podia faltar um toque “Nicole”, né?”, completou Carol.