CHUVA VOLTA A DEIXAR O SERTANEJO COM ESPERANÇA

05/12/18 - 11:28:03

As chuvas que tem caído no sertão sergipano deste a última segunda-feira (03), embora ainda seja muito pouco, começaram a trazer de volta a esperança para os sertanejos.

Choveu forte e muito em vários municípios do interior do estado, inclusive no sertão, e o que se pode ver, foi os pequenos agricultores comemorando já que as águas começaram a aparecer nas barragens.

No povoado Barra da Onça, no município de Poço Redondo já era possível ver água nas barragens e os riachos cheios.