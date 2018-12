Duas mulheres são presas pelo BPRp acusadas de assalto

05/12/18 - 09:00:08

Após denúncia anônima, os policiais conseguiram a localização das suspeitas

Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam duas mulheres identificadas como Maria Helena dos Santos e Maricley Nascimentos dos Santos na segunda-feira, 3, no Marcos Freire II, no município de Nossa Senhora do Socorro. A dupla foi presa após denúncia anônima sobre assaltos na área.

Durante ações de radiopatrulhamento pelo município de Nossa Senhora do Socorro, militares do BPRp receberam uma denúncia anônima que no Marcos Freire II, na Invasão Novo Amanhecer, duas mulheres suspeitas de cometer assaltos estariam portando arma de fogo e drogas.

Imediatamente, os policiais deslocaram-se à região informada e realizaram uma busca na área. Maria Helena e Maricley foram avistadas no local da denúncia, revistadas e identificadas.

Os policiais encontraram em posse das duas mulheres drogas, sendo um tablete e mais 11 trouxas de maconha, além de uma cápsula de cocaína. Em prosseguimento, os militares entraram na residência das suspeitas e apreenderam dois revólveres calibre 38, duas balaclavas, quatro celulares e fardas de uma empresa, que, segundo informações, eram utilizadas durante os assaltos para afastar as suspeitas durante as ações criminosas.

Maria Helena e Maricley receberam voz de prisão e foram conduzidas, juntamente com o material apreendido, à Delegacia Plantonista Norte, onde todas as medidas legais e cabíveis foram adotadas.

Fonte e foto SSP