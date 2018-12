EM OUTUBRO, VENDAS DE COMBUSTÍVEIS EM SE TEVE ALTA DE 10,6%

05/12/18 - 10:18:15

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas (NIE) da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), indicou que as vendas totais de combustíveis, no mês de outubro, totalizaram pouco mais de 67 milhões de litros, assinalando alta de 4,8%, em relação ao mesmo mês de 2017. Em relação ao mês imediatamente anterior, setembro deste ano, as vendas totais avançaram 10,6%. Com os dados de outubro último, as vendas acumuladas no ano chegaram a 625,7 milhões de litros, assinalando leve recuo de 0,4% sobre o mesmo período do ano passado.

Combustíveis comercializados em Outubro/2018

Foram vendidos aproximadamente 29,2 milhões de litros de gasolina, no mês analisado. Em termos relativos, verificou-se queda de 11,7% nas vendas, em relação ao mesmo mês de 2017. Já na comparação com o mês imediatamente anterior, setembro último, o aumento foi de 3,5%. No acumulado do ano (janeiro a outubro), foram comercializados pouco mais de 309 milhões de litros de gasolina, registrando retração de 7,6%.

A comercialização do etanol hidratado, no mês em análise, assinalou alta de 260,1%, quando confrontado com o volume de vendas do mesmo mês de 2017. Em volume, as vendas superaram 7,4 milhões de litros. Quando comparado com o mês imediatamente anterior (setembro/2018), notou-se aumento de 44,9% no consumo. Nos dez primeiros meses do ano, as vendas de etanol hidratado expandiram-se 120,8% em relação ao mesmo intervalo do ano passado, chegando aos 34,1 milhões de litros.

No tocante ao óleo diesel, foram comercializados mais de 28 milhões de litros, em outubro último. Em termos comparativos, verificou-se alta de 8,5%, em relação ao mesmo mês de 2017. Quando comparado com o mês anterior, último mês de setembro, as vendas também apresentaram avanço de 11,6%. No acumulado do ano, as vendas situaram-se 1,3% acima do mesmo período de 2017, totalizando cerca de 258,9 milhões de litros.

A venda do combustível utilizado pelas aeronaves, o chamado querosene de aviação, alcançou os 1,9 milhão de litros, apresentando recuo de 26,7%, em relação a outubro de 2017. Na comparação com o mês imediatamente anterior, as vendas avançaram 8,1%. De janeiro a outubro, as vendas cresceram 5,1%, na comparação com o mesmo intervalo do ano anterior, ultrapassando os 23,1 milhões de litros.

NIE/FIES