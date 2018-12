Francisco Gualberto diz que um senador eleito em Sergipe “faliu a sociedade”

O deputado estadual reeleito Francisco Gualberto (PT) voltou a falar na manhã desta quarta-feira (05) de sua intenção em participar da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, e confirmou que poderá colocar seu nome à disposição do grupo como vice-presidente, porém deixou claro que seu candidato hoje seria Luciano Bispo, caso consiga reverter a situação junto STF.

Durante a entrevista que concedeu ao radialista Alex Carvalho, no programa Comando Geral, Francisco Gualberto não perdeu a oportunidade para ironizar um senador eleito por Sergipe, mas que ele preferiu não citar o nome.

O comentário bastante irônico feito por Gualberto foi no sentido de explicar sobre projetos de reajuste salarial do legislativo e judiciário que devem ser enviados para serem votados, e que quando chegou na Alese, “lá tinha um pessoal que compõe um grupo e que já chegou me abordando e dizendo que eu tinha que assinar um documento que abdica do reajuste aqui na Alese. Ai eu perguntei se ele pegou assinatura no Ministério, MP, no TJ, para que não tenha aumento para eles?, ele disse não”, contou o deputado informando que seria um pretenso candidato a vereador “e quer fazer figura, já fazendo campanha”.

Mas o que chamou a atenção na entrevista do parlamentar foi o tom irônico que usou ao se referir a um senador eleito e que segundo Gualberto, teria sido eleito por um “aborto político”. “Esse combate a política é que elege esses abortos políticos, pseudos heróis, que são tão oportunistas que quando você vai ver a vida profissional dele, não passou não passa do que não podia passar, como até pelo processo mais simplificado, como até pelo processo mais simplificado elegeu Juruna, Tiririca”, explicou Gualberto.

Quando resolveu se referir ao “senador eleito”, Gualberto não citou nome e disparou. “Aqui tem um senador eleito. Esse faliu a sociedade. Faliu totalmente a sociedade sergipana e brasileira. Veja porque faliu: ele não é ético, ele se apresentou como a ética; ele não é competente, ele é a competência; ele não é sério, ele é a seriedade. Portanto se os valores todos estão com esse cidadão; o que é que significa?; que esses valores necessários em mais pessoas não existe porque todos esses valores estão com ele”, ironizou Gualberto.

