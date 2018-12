“GOVERNADOR VOLTOU A COLOCAR ORDEM NA CASA”, DIZ ADVOGADO

05/12/18 - 07:10:55

O advogado criminalista Emanuel Cacho, usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (05), para parabenizar o governador Belivaldo Chagas (PSD), por ter enviado à Assembleia Legislativa de Sergipe um projeto que determina a utilização do brasão de Sergipe como símbolo oficial do Estado.

No grupo “Café com Política”, Cacho disse que “confesso que Belivaldo Chagas tem me surpreendido positivamente”.

Ainda segundo o advogado, o governador Belivaldo Chagas voltou a colocar “ordem na casa”. “Há mas de 30 anos que acompanho e observo a política, pela primeira vez governador voltou a colocar “ordem na casa”. Ao longo dos anos vi vários governantes adotarem “marcas de governos” sem nenhum propósito, pagando milhões pela divulgações dessas “marcas” que a cada novo governo eram renovadas”.

Emanuel Cacho conclui dizendo que “finalmente, me chega um governador que restabelece nosso brasão oficial como marca de governo”, disse.

Munir Darrage