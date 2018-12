MINISTRO DA SAÚDE VEM A SERGIPE PARA INAUGURAR NOVA SEDE

Nesta sexta-feira (07), às 09h, o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, convidado pelo deputado federal André Moura, estará em Sergipe para a inauguração da nova sede do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe, na avenida Tancredo Neves, 4190.

Trata-se de um moderno e amplo espaço, com estacionamento para servidores e usuários, dois pisos totalmente adaptados para a execução dos serviços e com acessibilidade plena.

Toda as obras para a adequação, instalação da rede lógica e de ar condicionados foram custeados pelo proprietário do imóvel, assim como a manutenção predial também correrá, por cláusulas contratuais previamente definidas, às expensas do proprietário.