O Sétimo Guardião- Lourdes Maria desiste de Júnior e mira em novo crush: ‘Ricaço’. Elisa se espanta ao saber quem é o novo alvo da periguete

Apesar de se dizer apaixonada por Júnior (José Loreto) desde o início de O Sétimo Guardião, Lourdes Maria (Bruna Linzmeyer) está decidida a deixar o boy no passado. Interesseira, ela deixa de insistir na conquista do filho do prefeito de Serro Azul porque já tem um novo pretendente em vista, e revela seus planos a Elisa (Giullia Buscacio).