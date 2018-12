Ônibus do Natal com Mobilidade encantam crianças e adultos pelas ruas de Aracaju

05/12/18 - 05:37:25

Uma noite de muito encanto para celebrar o período natalino marcou o início da circulação dos ônibus do Natal com Mobilidade nas linhas do transporte coletivo de Aracaju e região Metropolitana. Três ônibus foram personalizados especialmente com plotagem e iluminação para contagiar os moradores e turistas ao longo das próximas semanas até o dia 06 de janeiro. E, na noite da segunda-feira, dia 03, os veículos fizeram um passeio muito animado com crianças da Avosos – Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe e da Casas Lares (orfanato) por pontos turísticos da cidade decorados de Natal.

Por onde passavam os ônibus tomavam a atenção das pessoas que acenavam e faziam fotos dos passageiros que, das janelas, desejavam “Feliz Natal” a todos! O objetivo da campanha é despertar o sentimento natalino e aproveitar o momento para estimular a consciência de mobilidade urbana com os ônibus caracterizados em alusão ao Natal, que circularão em linhas variadas.

Participaram do passeio também voluntários das instituições filantrópicas; representantes das empresas de ônibus; o diretor executivo da Aracaju, José Carlos Amancio; o presidente do Setransp (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros), Alberto Almeida; e o superintendente da SMTT (Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju), Renato Telles.

“O projeto, além de chamar a atenção pela beleza dos ônibus personalizados, é importante também para conscientizar as pessoas da importância do transporte público para a mobilidade urbana. Um coletivo transporta muitos passageiros, ao contrário dos carros e outros veículos, e isso permite a fluidez do trânsito, o que é interessante para toda a população”, frisou Renato Telles.

Para o presidente do Setransp, Alberto Almeida, “essa campanha vai encantar as crianças e cativar os adultos para o sentimento de harmonia do Natal e consciência coletiva, uma vez que está acontecendo no transporte público que é o principal meio de transporte para população”.

O Natal com Mobilidade é uma campanha do Sindicato das Empresas de Transportes e Passageiros de Aracaju (Setransp) em parceria com as empresas de ônibus, e conta com o apoio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT).

Fonte e foto ascom Setransp