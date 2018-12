Prefeito assina contratos que somam mais de 5 milhões para obras em São Cristóvão

05/12/18 - 12:54:59

O prefeito Marcos Santana assinou, na manhã da última segunda-feira (03), seis contratos no valor de R$ 5.418.415.61 com a Caixa Econômica Federal para a realização de obras importantes para a população de São Cristóvão. As assinaturas aconteceram na Gerência Executiva de Governo (GIGOV) da Superintendência da Caixa Econômica Federal em Sergipe, e na ocasião, o gerente executivo de governo da Caixa Econômica em Sergipe, Gustavo Lima recebeu o prefeito.

Os recursos são oriundos de emendas parlamentares do deputado federal Fábio Reis, todos com contrapartida do município. “São obras importantes para todos os moradores de nossa cidade, e que dialogam diretamente com o turismo da cidade. Estamos há meses buscando apoio em Brasília e encontrando respaldo para o desenvolvimento de São Cristóvão a partir de alguns deputados federais, como Fábio Reis, por exemplo, que sempre esteve ao nosso lado. As obras assinadas hoje vão modificar a cara da nossa cidade, recuperando pontos importantes que já foram cartão postal de São Cristóvão, mas que ao longo dos anos ficaram esquecidos, além de construirmos outros locais de socialização para os nossos moradores. O que queremos é mudar essa triste realidade elevando São Cristóvão ao patamar que sempre lhe pertenceu: um dos principais redutos do turismo sergipano”, disse o prefeito.

A assinatura contemplará a reestruturação do Ginásio Lourival Batista, a reforma da primeira etapa do Parque Natural Aloizio Fontes dos Santos (Bica dos Pintos), revitalização do Mirante do Cristo Redentor e da Praça da Bandeira, Construção da Praça Milton “do Cinema”, no Baixo da Divinéia e reforma da Praça Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Eduardo Gomes.

“Essas assinaturas são importantes para a cidade de São Cristóvão. A primeira etapa da Bica dos Pintos e a revitalização do Cristo Redentor são dois equipamentos fundamentais para a atividade turística na cidade e muito esperadas pela nossa população. Além destes, tem o Ginásio Lourival Batista que está há muito tempo deteriorado, a Praça da Bandeira que precisa ser recuperada, a Praça Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Eduardo Gomes, que também precisa de reparos, entre outras obras. Agora é preparar a licitação e começar as obras”, destacou o Marcos Santana.

