PSS Educação: candidatos já podem conferir a pontuação

05/12/18 - 13:19:45

Após seis dias de inscrição via internet, o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria Municipal da Educação (Semed), que selecionará 200 profissionais para vaga de professor substituto em escolas da rede municipal, registrou um total de 7.560 inscrições. A lista de inscritos já pode ser conferida no site da Prefeitura de Aracaju, assim como a pontuação de cada candidato.

Segundo o diretor de Gestão de Pessoas da Semed, Jeilson Anunciação, esta quarta-feira, 5, marca uma nova etapa do PSS. “Após os candidatos terem acesso à pontuação, agora, seguindo o cronograma, a próxima fase será a publicação de edital com a convocação para entrega dos títulos, que acontecerá nos dias 8 e 9 de dezembro”, explica.

A exemplo do que já foi realizado outras vezes em processos seletivos, será estabelecida uma logística de entrega de documentos seguindo a ordem de classificação e estabelecendo os turnos para entrega dos respectivos candidatos entre manhã (7h às 12h) e tarde (13h às 17h), conforme a pontuação.

Essa medida visa minimizar os riscos de aglomeração e tumulto na entrega da documentação dos candidatos. A entrega da documentação (nos horários especificados) deverá ser realizada no Centro Administrativo prefeito José Aloísio de Campos, quer fica localizado na rua Frei Luiz Canelo de Noronha, 42, conjunto Costa e Silva.

O resultado provisório será publicado no próximo dia 21 de dezembro, e o resultado final, no dia 8 de janeiro de 2019, após as etapas de heteroidentificação dos candidatos afrodescendente e dos prazos para recurso.

Confira o edital do PSS .