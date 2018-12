Renojovem promove celebração It’s Time em Aracaju neste sábado

05/12/18 - 05:10:13

Cia Nissi apresenta peça “O Tempo” no evento que acontece em 8 de dezembro

A juventude da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju prepara a celebração de encerramento das atividades deste ano. Será no dia 8 de dezembro, a partir das 19h30, no Espaço Hebron, que fica na Rua Fernando Xavier de Oliveira, 125, no bairro Inácio Barbosa, zona sul da capital sergipana.

A última edição do RenoJovem de 2018 terá o tema It’s Time (É hora) e propõe uma verdadeira viagem no tempo. “A ideia é que cada participante venha caracterizado com roupas ligadas a uma década passada ou futurista. Assim, mostraremos que queremos viver todos os dias da nossa vida para celebrar a Jesus, como diz o Salmo 47.17: Por todas as gerações lembrarei o teu nome e eternamente hão de te louvar todas as nações!”, explica o pastor Jeter Josepetti, líder do jovens renovados.

A celebração contará com a participação dos ministérios que integram o RenoJovem e também da Cia de Teatro Nissi, que vai apresentar a peça “O Tempo”. Para fechar a noite com chave de ouro, haverá um momento dedicado à comunhão entre os jovens. “Temos motivos de sobra para agradecer a Deus pelo ano de 2018 e, por isso, faremos uma super festa com toda a estrutura para que seja um ambiente alegre e de edificação”, ressaltou a missionária Amanda Josepetti, lembrando que o acesso à It’s Time é gratuito.

Por Will Rodriguez