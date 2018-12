SAMU: SAI O RESULTADO DA PROVA TEÓRICA DO PROCESSO SELETIVO

05/12/18 - 15:50:46

Processo seletivo é para 27º Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Nesta quarta-feira (05), a Secretaria de Estado da Saúde (SES), disponibilizou no site www.saude.se.gov.br o resultado geral do processo seletivo do 27º Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu Sergipe 192), realizado por meio do Núcleo de Educação Permanente (NEP) da SES, no último sábado 1°. O processo foi direcionado para acadêmicos de enfermagem e medicina do Estado de Sergipe.

O processo Seletivo foi dividido em duas fases, sendo o processo de inscrição, e de realização da prova e envio de documentação. Em sua segunda fase, que contempla duas etapas, 289 pessoas fizeram a prova teórica, sendo 213 do curso de enfermagem e 76 de medicina. Desses candidatos, as vinte maiores notas, 10 de cada curso, foram classificados para a segunda e última etapa que é a prova de títulos.

Na etapa final, segundo o gerente do NEP, Ronei Barbosa, os 20 candidatos deverão apresentar na próxima sexta-feira,7, no espaço NEP, no Bairro Siqueira Campos, às documentações acadêmicas necessários para a pontuação, como os documentos comprobatórios de monitoria acadêmica, com duração mínima de seis meses e também aqueles candidatos que participaram de ligas acadêmicas devem comprovar. “Eles devem levar esses documentos que servirá para a pontuação. Após a posterior avaliação, serão aprovados 14 candidatos, explica.

Ainda de acordo com Ronei Barbosa, o curso ao qual os candidatos estão concorrendo terá duração de seis meses e carga horária de até 620 horas, distribuídas em atividades educativas como exposições dialogadas, alinhamentos teóricos, plantões supervisionados (acompanhando as equipes profissionais), treinamentos práticos e participação em eventos junto à comunidade.