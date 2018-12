ACIDENTE DEIXA UMA PESSOA MORTA E OUTRA GRAVEMENTE FERIDA

06/12/18 - 07:20:44

Um acidente envolvendo dois veículos de passeio deixou um morto e outra pessoa gravemente ferida

O acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (05) na Avenida Coelho e Campos, em Aracaju, e as informações são de que o motorista do Pálio teria tentado fazer uma ultrapassagem e acabou batendo na frente de um Corsa e em seguida chocou em um poste.

O jovem identificado como Willams Mendonça dos Santos, 27 anos, e que estava no banco de passageiro, morreu no local. Já o motorista, José Everton dos Santos, 31 anos, ficou gravemente ferido e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Corpo de Bombeiros também foi acionado para atender a ocorrência.

No outro veículo envolvido no acidente estavam três pessoas mas ninguém ficou ferido.