ALESSANDRO VIEIRA ABRE PROCESSO SELETIVO O GABINETE

06/12/18 - 16:35:18

O senador eleito Delegado Alessandro Vieira inova quando o assunto é política, e lança nesta quinta-feira, 06 de dezembro, o programa Talentos do Congresso, um processo seletivo público para preenchimento de vagas no gabinete do Senado, em Brasília, no escritório de Sergipe, em Aracaju, e no gabinete compartilhado Acredito, também localizado em Brasília. O lançamento oficial do site para inscrição no processo seletivo será feito durante uma Live pelas redes sociais do futuro parlamentar.

Dessa forma, o senador eleito pretende garantir transparência, economia e o melhor serviço possível prestado para o cidadão. “A Fundação Estudar e o Legisla serão nossos parceiros para processar a seleção e é possível disputar vagas nos times dos parlamentares vinculados ao Movimento Acredito e também no gabinete compartilhado”, afirmou.

Este formato é uma inovação que o Movimento Acredito está trazendo para o legislativo federal. Ao invés de terem apenas gabinetes separados, os parlamentares Alessandro Vieira, Tabata Amaral (PDT-SP) e Felipe Rigoni (PSB-ES) compartilharão o time e o espaço físico.

“Será um “co-working” no Congresso. Nossa “startup política” fará trabalhos como análise de dados, apoio jurídico e fiscalização, além de assessoramento legislativo. Três diferentes partidos, três diferentes estados, Câmara e Senado. É renovação na prática e alta qualidade técnica a serviço da sociedade”, garantiu o senador eleito.

Com essa atuação transparente e inovadora, só no Senado Federal, a economia gerada será de aproximadamente 4,5 milhões de reais ao longo do mandato, sem prejuízo para a eficiência.

