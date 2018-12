Almoço Somese destaca a importância da psicoterapia infantojuvenil e a promoção de saúde na família

06/12/18 - 15:25:40

A psicóloga Camila D’Ávila Moura foi a convidada de mais uma edição do Almoço Somese, realizado na sede da Instituição, nesta quinta-feira, 6. A especialista em psicodrama e mestranda em Família e Comunidade pela PUC de São Paulo, que trabalha com relacionamentos interpessoais desde a infância até a velhice debateu sobre a importância da psicoterapia infantojuvenil e a promoção de saúde na família.

A psicoterapia infantojuvenil tem seus benefícios, como por exemplo: promover uma expressão de si mesmo que ajude a estabelecer a autoidentidade e proporcionar uma forma de expressar sentimentos; permite se desfazer de medos, angústias, sofrimentos vindo de perdas, separações; auxilia no ressignificado do sofrimento psíquico, denunciado ou não em forma de sintomas; possibilita o autocontrole de comportamentos indesejados; favorece o descobrimento de novos caminhos e novas formas de realizar suas atividades.

Segundo o presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, é de extrema relevância debatermos sobre a psicoterapia infantojuvenil e seus benefícios como forma de orientar as famílias. “É muito importante debatermos sobre a terapia na infância e adolescência para abrir um pouco a mente das pessoas e entender que o mundo não é mais o mesmo como há 20 anos atrás. O profissional sabe lidar com as adversidades atuais dos jovens”, comentou Dr. Aderval.

A psicóloga Camila Moura explica que hoje em dia se fala muito pouco sobre da infância e se tende a romantizar sobre o tema. “A gente precisa discutir um pouco mais sobre a infância para poder trazer qualidade de vida para o indivíduo nos seus estágios posteriores. A família é fundamental para a construção das crianças e sem ela, não tem como trabalhá-la, pois é ela que constrói e constitui todos seus valores’’, pontuou a psicóloga Camila.

Matéria e Foto: Ascom Somese