Belivaldo recebe comenda do Mérito da Advocacia Pública Sergipana

06/12/18 - 14:07:54

A horária foi concedida em retribuição ao trabalho desenvolvido em prol da Advocacia Pública Sergipana e da PGE

O governador Belivaldo Chagas iniciou a manhã desta quinta-feira(06), recebendo a Comenda do Mérito da PGE no Grau Comendador. A horaria ocorreu no Palácio Olímpio Campos, e foi concedida em retribuição ao trabalho desenvolvido em prol da Advocacia Pública Sergipana e da Procuradoria Geral do Estado. Além do governador, também foram homenageadas mais oito autoridades do Estado de Sergipe, com a Comenda de Mérito da PGE no Grau Comendador e a Comenda do Mérito da PGE no Grau Oficial.

A Comenda da Ordem do Mérito da Advocacia Pública foi criada em 2014, e é conferida pelo Conselho Superior da Advocacia Geral do Estado com o objetivo de identificar personalidades e atores que em alguma medida ou perspectiva no exercício do seu labor contribuíram para o engrandecimento da advocacia pública do Estado.

Segundo a presidente do Conselho Superior da Advocacia Geral do Estado e procuradora Geral do Estado, Maria Aparecida Gama da Silva, o governador Belivaldo Chagas recebe a homenagem pelo trabalho de reestruturação e apoio à Procuradoria Geral do Estado. “No pouco tempo que ele está no governo, homologou o concurso público para procurador e nomeou cinco novos procuradores, o que se fazia necessário há muito tempo. Além disso, encaminhei à Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei em que aumenta o quadro da PGE em mais 5 profissionais”, ressaltou a procuradora.

Na ocasião, o governador Belivaldo Chagas agradeceu a homenagem e reforçou a necessidade de harmonia entre os poderes e os órgãos da sociedade para o desenvolvimento e crescimento do Estado. “Com alegria, apesar de que com toda sinceridade, eu entendo que quem tem que ser homenageada é a Procuradoria Geral do Estado, pelos excelentes trabalhos realizados em prol do Estado de Sergipe. Afinal de contas, nós recebemos sempre a orientação da PGE. Então, quando recebo essa comenda também devolvo no sentido de que a Procuradoria seja elogiada pelo trabalho que faz. Recebemos com alegria, repito, e com a sensação de dever cumprido e com a responsabilidade aumentada cada vez mais, para que a gente continue homenageando a PGE, com isso, a gente vai garantir com mais tranquilidade às ações do Estado”, pontuou.

A mesa de abertura foi composta pelo governador Belivaldo Chagas; o procuradora Geral do Estado, Maria Aparecida Gama da Silva; o desembargador Osório de Araújo representando o Tribunal de Justiça de Sergipe; o procurador-Geral de Justiça do MPE Eduardo Barreto D’Avila, o subdefensor Público Geral do Estado Vinicius Menezes Barreto e Kleidson Nascimento dos Santos representando a OAB Sergipe e o presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, Nitinho Vitale.

Além do governador Belivaldo Chagas, também foram homenageados com a Comenda do Mérito no Grau Comendador o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, o deputado Luciano Bispo de Lima; o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, o desembargador Cezário Siqueira Neto; o presidente do Tribunal de Contas do Sergipe, o conselheiro Ulices Andrade; o desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Vladimir Souza de Carvalho; o ex-governador do Estado, Albano do Prado Pimentel Franco; o promotor do Ministério Público de Sergipe, José Rony Silva Almeida.

Um dos homenageados, o presidente do TCE/SE, o conselheiro do Ulices Andrade, falou que o sentimento é de honra e gratidão. “Eu sou presidente de uma instituição que tem um entrelaçamento muito forte com outras instituições estaduais, a exemplo do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e da Procuradoria Geral de Justiça. A nossa convivência sempre foi muito próxima, respeitosa e muito importante para o funcionamento da máquina pública. O que eu faço é a minha obrigação, e ver nosso trabalho, essa nossa ação sendo reconhecida, é motivo de grande honra e eu fico bastante feliz”, declarou.

“Eu só posso falar a palavra gratidão aos advogados públicos do Estado, à Procuradoria Geral do Estado, por esse reconhecimento, que recebo como homenagem ao Ministério Público de Sergipe. De modo que, sinto-me muito grato, satisfeito, honrado por receber essa homenagem. Que o Ministério Público possa sempre continuar parceiro da Procuradoria Geral do Estado e dos advogados de todo o Estado”, colocou o promotor do Ministério Público de Sergipe, José Rony Silva Almeida.

Já a Comenda do Mérito no Grau Oficial foi concedida à juíza Christina Machado de Sales e Silva, e ao secretário estadual da Fazenda, Ademário Alves De Jesus.

Ainda durante a solenidade, a procuradora Geral do Estado de Sergipe, Maria Aparecida Gama, foi homenageada pelos procuradores da PGE, pelos serviços prestados à instituição. “A Drª Aparecida se mostrou uma gestora de muita habilidade e que sempre esteve de mãos dadas com os procuradores do Estado”, disse a procuradora Conceição Maria Gomes Barbosa.

Foto Marcos Rodrigues