Ceac itinerante atende mais de 650 pessoas em Japaratuba

06/12/18 - 13:58:19

Três dias de serviços e cerca de 230 atendimentos diários prestados pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag). Esse é o balanço de mais uma edição do Ceac Itinerante, que movimentou o município de Japaratuba entre os dias 04 e 06 de dezembro.

De acordo com o secretário da Seplag, Rosman Pereira, a iniciativa, além de levar até os moradores serviços de diversos órgãos de maneira rápida e eficiente é uma forma de aproximar os serviços públicos essenciais e obrigatórios prestados pelo Estado ao cidadão.

Para Rosman, o Ceac Itinerante é uma ação que aproxima o Governo da comunidade e promove a transformação, a inclusão social e a qualidade de vida. “Desde que foi criado, o Governo Itinerante é um contato eficiente entre o governo e a população”, disse.

Já o diretor geral do Ceac Itinerante, Clistenes Dantas, destacou que em todas as cidades pelas quais passou a ação foi sucesso comprovado pelos números de procedimentos realizados e pela satisfação que proporcionou aos beneficiados. “E na cidade de Japaratuba não foi diferente”, afirmou.

Presente na ação, a secretária de Assistência Social de Japaratuba, Amanda Mendonça, comemorou a iniciativa do projeto e a integração dos seus serviços ofertados pelo Governo do Estado. “Trazer serviços que só são disponibilizados na capital para a população interiorana é algo importantíssimo”, afirmou enfatizado que o município possui muita gente carente e sem condições de deslocamento. “Essa ação beneficiou diretamente essa classe mais carente”, comemora.

Também presente nesta edição a moradora do povoado São José, Jaci Santos, 65 anos, comentou satisfeita a iniciativa do projeto. “A minha carteira de identidade já havia vencido e eu estava sem condições de me deslocar até a capital para regularizar, quando soube que poderia ser feito aqui na própria cidade providenciei a documentação”, comemorou.

Quem também aproveitou a oportunidade e esteve presente foi a dona de casa Tainara Rodrigues, que levou os pequenos Erick Gabriel de quatro anos e Joana Nicolle de apenas um ano para tirarem suas carteiras de identidade. “A população de Japaratuba está muita grata por essa ação em nossa cidade”, conta.

Fonte e foto assessoria