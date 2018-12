COMANDANTE-GERAL DA PMSE CONCEDE ELOGIO AOS PMs DO 11º BPM

06/12/18 - 06:02:26

O comandante-Geral da PMSE, coronel Marcony Cabral Santos, concedeu nesta quarta-feira (05) elogio no Boletim Geral Ostensivo (BGO), de número 224, aos policiais militares que trabalham na cidade de Tobias Barreto, pelo 11° Batalhão.

O elogio foi motivado pelo alcance da marca de 18 meses sem registro de homicídios dolosos com uso de arma de fogo, na cidade de Tobias Barreto. Ou seja, o Coronel Marcony, expôs seu reconhecimento aos PMs do 11° BPM, pelo resultado desse 1 ano e 6 meses no citado município.

A SSP, no mesmo dia, também publicitou a marca alcançada em seu portal na internet. O órgão dirigente da segurança pública no Estado realçou os números de prisões e apreensões realizados pela PM em Tobias Barreto e relacionou esses dados ao resultado comemorado.

Com informações e foto: 11º Batalhão