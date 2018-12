Espaço terapêutico ‘Cantinho da Criança ‘ promove o bem-estar de pacientes do Huse

06/12/18 - 13:35:30

O processo da internação hospitalar pode gerar impactos na vida de qualquer ser humano, principalmente quando o paciente é uma criança. Para isso é fundamental criar estratégias terapêuticas com a finalidade de promover o bem-estar da criança e possibilitar a humanização do ambiente.

Foi com esse pensamento que o Hospital Pediátrico Dr José Machado de Souza, localizado no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), criou a brinquedoteca que se chama ‘Cantinho da Criança’. Um espaço lúdico e de interação em que todas as crianças do Pronto Socorro (PS) infantil vão para realizar diversas atividades.

De acordo com a gerente do PS infantil, Gabriela Mascarenhas, o lúdico e as atividades desenvolvidas na pediatria têm resultados positivos no tratamento dos pequenos pacientes. “Está cientificamente comprovado de que o tratamento terapêutico na pediatria tem mais resultados quando você traz esse mundo do brincar para a criança. No Cantinho da Criança a gente promove isso, pois tem o tratamento que o hospital já fornece e o espaço lúdico é para auxiliar no desenvolvimento desse tratamento”, explicou.

O Cantinho da Criança funciona nos períodos da manhã e tarde. Funcionários do hospital e voluntários realizam as atividades com as crianças. O brincar no ambiente hospitalar é um recurso importante em que a criança resgata a vida normal antes da internação, além de favorecer a sociabilidade, interação e dinamismo com as outras crianças que enfrentam o processo de internação e adoecimento.

A pequena G.A, 4, folheava um livro de historinhas enquanto aguardava o resultado de um exame laboratorial. Acompanhada da mãe, a estudante Laura Alves, 22, a criança esquecia a dor, enquanto viajava no mundo da imaginação. “Ela chegou aqui na pediatria com dores e já está sendo medicada. Vim com ela nesse espaço bem animado e colorido para ela se distrair enquanto aguardo o resultado do exame. Estou gostando muito, o lugar é muito alegre e pelo visto agradou a ela”, disse a mãe da paciente.

Leitura, contação de histórias, atividades de pintura e desenhos, televisão e vídeos são algumas das tarefas desenvolvidas no espaço com as crianças. Para quem quer conhecer ou participar voluntariamente do Cantinho da Criança pode acessar o instagran através do endereço @cantinho_da_crianca_huse. Lá são divulgadas as ações e atividades desenvolvidas com as crianças internadas na pediatria.

Fonte e foto assessoria