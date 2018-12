Nutricionista da Onco Hematos participa de Congresso sobre Nutrição Oncológica

06/12/18 - 07:00:03

A nutricionista Miriam Duarte, que integra a equipe multidisciplinar da clínica Onco Hematos, participou do VI Congresso Brasileiro de Nutrição Oncológica, realizado no Rio de Janeiro/RJ nos dias 15 e 16 de novembro. O evento é promovido pela Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica e teve como tema “A Qualidade da Assistência Nutricional ao Paciente Oncológico e as estratégias para cumprir o nosso papel”.

Para Miriam Duarte, o congresso reuniu diversos profissionais da nutrição de todo país para discutir a melhor assistência nutricional aos pacientes com câncer. “O cuidado com a alimentação é essencial durante um tratamento oncológico, por isso a importância de nos atualizarmos e buscarmos mais qualidade ao acompanhamento nutricional dos nossos pacientes”, afirmou.

Fonte e foto assessoria