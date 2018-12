POLÍCIA CIVIL PRENDE DOIS HOMENS SUSPEITOS DE ESTUPRO

Policiais civis de Malhada dos Bois prenderam dois homens suspeitos do crime de estupro. Um deles foi preso na quarta-feira, 05, e o outro nas primeiras horas desta quinta-feira, 06.

Alfredo dos Santos, apelidado de “Foguinho”, 29 anos, foi preso na manhã de quarta-feira, 05, após investigações de estupros ocorridos em outubro deste ano no município sergipano de São Francisco. Segundo os levantamentos da Polícia Civil, Alfredo dos Santos é apontado como autor de mais um estupro ocorrido em junho deste. A delegada Maria Zulnaria informou que o inquérito policial será concluído nos próximos dias e com as provas existentes nos autos representará pela prisão preventiva do investigado.

Segundo caso

Na manhã desta quinta-feira, 06, o foragido da justiça Luiz Carlos Santos, 40 anos, foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva, decorrente de investigação de crime de estupro. O inquérito policial foi concluído em agosto de 2018 e a prisão preventiva foi expedida desde 11 de outubro deste ano, quando Luiz Carlos fugiu em companhia da esposa.

Os dois homens foram encaminhados à delegacia em cumprimento da prisão preventiva enquanto aguardam que as medidas cabíveis sejam tomadas nos respectivos casos.