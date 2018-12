SAMUEL PROPÕE ISENÇÃO DE TARIFA DE ÔNIBUS PARA VIGILANTES

06/12/18 - 11:10:00

Tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o projeto de lei nº 132/2018 de autoria do deputado estadual Capitão Samuel (PSC), que visa isenção do pagamento das tarifas dos transportes coletivos aos vigilantes.

De acordo com projeto, a medida vale para os transportes coletivos administrados diretamente pelo Poder Público Estadual ou explorados por empresas privavas para àqueles que estiverem devidamente uniformizados, mediante a exibição do comprovante de filiação ao sindicato ou associação profissional da categoria registrado pelo Ministério do Trabalho.

Para o deputado Samuel, os vigilantes compõe um leque de profissionais que atuam em prol das necessidades básicas do ser humano. “O vigilante de segurança protege e zela pela segurança de um grupo grande ou pequeno de pessoas, empresas e bens materiais. Entre suas atividades, está o ato de inibir qualquer meliante que, por ventura, haja contra as leis de segurança das pessoas do lugar privado ou público”, ressaltou

Ainda de acordo com o deputado, os vigilantes e seguranças lutam para promover a qualidade da tranquilidade na sociedade.

Por Luciana Botto