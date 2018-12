Sergipe registra aumento significativo nas exportações e importações em novembro

06/12/18 - 13:27:17

Em novembro deste ano foi registrado em Sergipe um aumento nas exportações na ordem de 35,5% e nas importações de 34,7% se comparado com o mês anterior. É o que mostra o Radar do Comércio Exterior, elaborado pelo Observatório de Sergipe, que é vinculado à Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento Gestão (SEPLAG).

Segundo o superintendente de Estudos e Pesquisas da Seplag, Ciro Brasil, o total das exportações foi de US$ 5,22 milhões e importações US$ 12,63 milhões em importações. Revela que os sumos de frutas foram os principais produtos exportados, o correspondente a 67,16%, e nas importações foram os adubos (fertilizantes), equivalente a 42,56%.

Ressalta Ciro que a Bélgica, com sumos de frutas, é o principal país comprador dos produtos sergipanos, com uma participação de 30,3%. “Já Marrocos, sobretudo com adubos, é o principal vendedor, responsável por 42,6% do total das importações”, informa.

Assessoria de Comunicação