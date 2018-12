Instituto é o 3º RPPS certificado pelo Pró-gestão no país

O Sergipeprevidência é o terceiro Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) no país a receber o certificado de qualidade do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Pró-gestão) do ICQ-Brasil.

“O Pró-gestão demonstra que o nosso Instituto está adequado as boas práticas de governança e da administração dos recursos e gerência geral do Sergipeprevidência. É um reconhecimento do trabalho do Instituto, que mostra que atuamos para melhorar, a cada dia, a nossa gestão, de acordo com os preceitos legais que regem a previdência” disse o diretor administrativo financeiro do instituto, José Normando da Mota.

Para a concessão deste certificado, o Sergipeprevidência passou por uma auditoria na qual foram observados os três pilares do Programa: Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária. “As boas práticas, o fato de trabalharmos com pessoas especializadas que se atualizam constantemente, tudo isso traz o benefício de termos uma administração cada vez mais profissional”, afirmou Normando.

Ainda de acordo com o diretor administrativo financeiro do instituto, a tendência é seguir melhorando, e que no próximo ano o Sergipeprevidência receba uma certificação mais avançado. “O Sergipeprevidência é o terceiro instituto no país a receber este certificado. Em 2019 enfrentaremos mais desafios, os quais nos levarão a um novo patamar de certificação”, concluiu.

O certificado do Pró-gestão é motivo de orgulho para todos aqueles que fazem parte do Instituto. Uma resposta positiva e um dos principais indicadores de que o Sergipeprevidência está no caminho certo.