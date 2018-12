SES INFORMA NOVA REGRA PARA RETIRADA DE INSULINA NO CASE

06/12/18 - 10:55:39

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa aos pacientes cadastrados no Centro de Atenção a Saúde de Sergipe (CASE) que a partir de 2 de Janeiro de 2019, no momento da retirada do quantitativo do mês vigente, para recebimento dos análogos de insulina devem devolver as Canetas vazias (sem agulha) retiradas no mês anterior, excluindo neste momento a caneta em uso.

De acordo com a SES, essa medida visa o uso racional dos insumos, permitindo um acompanhamento adequado do plano terapêutico traçado e permite a Gestão otimizar os recursos investidos na aquisição. Alem d isso, evita que o paciente com uso inadequado faça estoque em casa onde as condições de armazenamento podem favorecer a perda de eficácia clinica do medicamento e também possíveis perdas por expiração de validade.

Para a coordenadora do Núcleo Assistência Farmacêutica da SES, Juliana Oliveira, a Diabetes Mellitus é uma doença que se configura como uma epidemia, atingindo cerca de 350 milhões de pessoas no mundo. “O bom controle dos níveis de glicemia constitui-se em um desafio para os gestores de saúde, pacientes e para as equipes de profissionais envolvidos com o tratamento desta doença crônica”, ressalta.

Segundo o diretor de Atenção Integral à Saúde, João Lima, a implantação do Protocolo Clínico é um grande avanço na qualidade da assistência que o Estado oferece ao portador de Diabetes Mellitus.

“Para tanto é necessário assegurar que as regras pensadas e estabelecidas para o tratamento dos pacientes diabéticos dependentes de insulina sejam rigorosamente cumpridas, dentre estas destacamos a obrigatoriedade de devolução das canetas vazias (sem agulha) que foram dispensadas no mês anterior para que possa ser contabilizado o quantitativo a ser dispensados no mês vigente” enfatiza.

Fonte e foto SES