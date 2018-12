Talentos premiados receberam seus troféus na APCEF/SE

06/12/18 - 14:04:36

Sábado de sol, no dia 1º de dezembro, a cerimônia de entrega dos troféus do Talentos Fenae APCEF 2018 foi contagiada pelo clima de alegria, festa, férias. Tudo de bom que chega de uma vez só em dezembro.

Vários colegas da Caixa prestigiaram o momento especial, inclusive, Marco Queiroz, superintendente da Caixa. “A arte é uma das manifestações mais belas do ser humano sobre a terra. E é incrível que uma empresa como a Caixa Econômica com mais de 88 mil empregados tenha a oportunidade, através da Fenae e das APCEfs, de mostrar ao mundo a produção artística de seus empregados. Nós ficamos muito felizes de participar da entrega da premiação e perceber que tem empregados que são escritores, pintores, fotógrafos… Isso é muito bonito e se adéqua a uma grande empresa como é a Caixa Econômica, onde temos talentos enormes e através deste Concurso temos estes talentos reconhecidos. Penso que a arte é a manifestação mais íntima dos ser humano e mais forte de Deus sobre a Terra, então parabéns a todos que participaram do Talentos Fenae APCEF”.

Vencedor do 1º lugar nas modalidades Filme, Fotografia, Contos/Crônicas, Adriano Nery participa pela primeira vez do concurso Talentos Fenae APCEF. “Estou muito satisfeito de ter sido selecionado em três categorias, eu não pensava que conseguiria, mas vou representar Sergipe na Etapa Nacional. Nossa, a gente que é bancário sabe que o dia é muito agitado, é muito corrido, mas cada detalhe que a gente vai pegando durante o trajeto para nossa agência, durante nossa viagem de férias, o dia a dia vai nos inspirando a produzir”.

Fonte e foto assessoria