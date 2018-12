ACUSADO DE ASSALTO MORRE EM CONFRONTO COM POLICIAIS DO BPRP

07/12/18 - 11:15:46

Um homem identificado como Isaías Nunes dos Santos, de 21 anos, morreu na noite desta quinta-feira (07), após reagir a prisão no do povoado Aloque, entre os municípios de Aracaju e São Cristóvão.

As informações são de Isaías e um comparsa estariam realizando assalto na região e o fato foi comunicado à polícia. De posse das denúncias, policiais do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) foram até o local e tentaram efetuar a prisão da dupla que reagiu e trocou tiros com os policiais.

Na troca de tiros, Isaias foi baleado. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas não resistiu e morreu. Já o comparsa conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal e liberado na madrugada desta sexta-feira (08).