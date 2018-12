Edvaldo mentiu ao prometer casas para idosos e pessoas com deficiência, diz Amintas

07/12/18 - 07:33:28

Na manhã desta quinta-feira, 6, o vereador e líder da oposição Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para mostrar mais uma mentira do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). Além de criticar a série de promessas não cumpridas pelo gestor, Amintas também analisou a localização do ‘Natal Iluminado’ e condenou as demissões dos vigilantes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em razão das instalações de câmeras para videomonitoramento.

Em mais um capítulo da série “As mentiras de Edvaldo”, a promessa de campanha dessa vez se direcionava na retomada de um plano habitacional em Aracaju, e na criação de programas específicos de moradias para idosos e portadores de deficiências. Após a exibição do vídeo com as promessas, o parlamentar foi incisivo. “Esse é Edvaldo Nogueira, com mais uma das suas mentiras. Mentiroso! Prefeito mentiroso! Tem quem aguente esse Pinóquio?”, ironizou, em referência ao personagem conhecido por suas mentiras.

Em seguida, destilou questões que o intrigavam sobre a escolha do centro de Aracaju como um dos pilares para o projeto ‘Natal Iluminado’, parceria da prefeitura com a iniciativa privada.

“Para comemorar o natal, ele colocou o ‘Natal Luz’ aqui no centro da cidade. Ele poderia ter colocado em qualquer lugar. Eu gostaria de saber: quem é que anda no centro à noite? Ele poderia colocar aquela iluminação em qualquer lugar, mas colocou no centro. Sabe o que tem no centro à noite? Prostituição, uso de drogas e bronca para a polícia resolver. Eu quero ver Edvaldo Nogueira sair de casa 1h da manhã e ir dançar perto do ‘Natal Luz’. Venha, Edvaldo, ver o que você vai arrumar. Tem algum vereador nessa Casa que vai para o centro de Aracaju à noite?“, indagou.

Mantendo-se atento à atuação do poder executivo, a última crítica do parlamentar durante o Grande Expediente foi em relação à retirada dos vigilantes privados das Unidades Básicas de Saúde (UBS). A crença da gestão municipal é de que a instalação de um sistema de videomonitoramento será suficiente para proteger usuários e servidores. Ilustrando o cenário de insegurança que pode tomar a cidade, Cabo Amintas exibiu um trecho do programa ‘Cidade Alerta’ em que uma reportagem abordava atos de vandalismo na unidade de saúde do bairro Japãozinho. A reportagem exibia ainda o depoimento da supervisora institucional da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que afirmava providenciar o apoio da Guarda Municipal em horários alternados para oferecer segurança àquela unidade.

“Com toda a boa vontade do mundo, essa funcionária está tentando estabelecer horários alternados com a Guarda Municipal. Mas o papel da guarda, assim como da Polícia Militar, é ostensivo, é preventivo. Se não estiver lá [na unidade de saúde] 24h, o vandalismo vai acontecer no momento em que eles não estiverem. Mas está tudo resolvido segundo Edvaldo Nogueira, já que vai ter uma câmera ali para filmar. Ele quer filmar o que? Um funcionário sendo agredido, morrendo ali dentro? Ele quer o que com essas imagens? Só tirar o emprego dos vigilantes que estavam ali? A Guarda Municipal de Aracaju não tem condição nenhuma de dar segurança aos postos de saúde. E não é porque não quer, é porque não tem efetivo, não tem estrutura”, afirmou.

Amintas ainda comentou sobre um estudo que, possivelmente, apontava o videomonitoramento como solução viável. “Eu vou lá pessoalmente conversar com o diretor da Guarda Municipal, senhor Fernando Mendonça, para que ele me explique que estudo é esse. Talvez nos meus 26 anos na polícia eu não tenha aprendido nada, talvez nesses dois anos na Guarda Municipal ele tenha aprendido mais que eu. E eu estou falando de prática, não de curso. A minha preocupação é com a segurança das pessoas nos postos de saúde, essa história de que câmera vai resolver é mentira! Isso está apenas desempregando pais de família. E, além disso, eu quero saber de quem é essa empresa que está colocando as câmeras… Porque tudo que envolve essa gestão é motivo pra desconfiarmos”, finalizou.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar.