EDVALDO INAUGURA O NATAL ILUMINADO NO PARQUE DA SEMENTEIRA

07/12/18 - 05:48:53

Uma noite especialmente brilhante agraciou Aracaju nesta quinta-feira, 6. As estrelas reluzentes no céu e os olhos entusiasmados das crianças e adultos acompanharam o prefeito Edvaldo Nogueira, durante a inauguração do Natal Iluminado, no Parque Governador Augusto Franco (Sementeira). Ao todo, foram acesos 280 mil pontos de luz, fruto de uma parceria firmada entre a Prefeitura de Aracaju e Energisa.

O evento foi iniciado pela apresentação do coral da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), que agraciou a todos com a execução das mais tradicionais canções natalinas. O espetáculo contou ainda com a participação das crianças que assistiam, enriquecendo ainda mais a noite.

Após a apresentação musical, o prefeito Edvaldo Nogueira pressionou o botão que, enfim, acendeu as luzes da bela decoração, que traz consigo todo o simbolismo do período natalino, além de servir de atrativo para uma utilização ainda maior dos espaços públicos da capital. “É uma felicidade muito grande, porque nós retomamos o projeto no ano passado, mesmo que de uma maneira menor, e esse ano já temos uma decoração ampliada, maravilhosa, com 280 mil pontos de luz, espalhados pela Sementeira. Nossa ideia é homenagear o menino Jesus, que veio nos salvar, trazer a paz, o amor e a concórdia. Além disso, queremos transformar Aracaju em um polo de atração turística durante esse período, trazendo turistas e gerando emprego e renda”, destacou o prefeito.

Um esforço muito grande é feito pela administração municipal para que o Natal Iluminado seja realizado, uma vez que o momento de crise financeira ainda não foi totalmente superado. Nestes momentos, a habilidade de realizar parcerias é fundamental para que a cidade continue se desenvolvendo. “Isso aqui é um presente da Prefeitura junto com a Energisa, retribuição aos clientes que muito nos estimam aqui. Certamente é uma forma também de desenvolver a cidade, aumentando sua renda por conta das visitações. Então, é uma parceria ganha-ganha”, ressaltou o presidente da Energisa, Roberto Carlos Pereira.

Horário estendido

O local, que já é um dos mais especiais para os aracajuanos, um ponto de encontro e de experiências únicas, agora ganha mais um atrativo. Por isso a administração do parque, a cargo da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), ampliará o horário de visitação, atendendo ao pedido do prefeito Edvaldo Nogueira. A Guarda Municipal de Aracaju, que recentemente adquiriu dois quadriciclos para otimizar as rondas noturnas, também se fará mais presente, visando aumentar ainda mais a sensação de segurança no local.

“O Parque da Sementeira é altamente frequentado pelos aracajuanos, por isso mesmo estaremos aumentando em uma hora o momento de fechamento, de 22h para 23h, para que as pessoas possam vir, tirar suas fotos e participar deste momento especial. Este ano, a decoração ficou ainda mais bonita. Tenho certeza que tanto os moradores da capital quanto os turistas vão curtir muito esta oportunidade, ofertada pela Prefeitura de Aracaju”, garantiu o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

Para encerrar a noite, o Grupo Imbuaça apresentou a peça “Tá caindo fulô: auto Deus menino”, trazendo a emoção e a alegria do período natalino para mais perto de quem acompanhou o evento. O Natal Iluminado é uma parceria entre a Prefeitura de Aracaju, Federação do Comércio do Estado de Sergipe (Fecomércio), Energisa e Celse Centrais Elétricas de Sergipe S. A.

Presenças

Acompanharam a inauguração a vice-prefeita Eliane Aquino, a primeira-dama Danusa Silva; os vereadores Nitinho Vitale, Palhaço Soneca e Antônio Bittencourt; além dos secretários Augusto Fábio Oliveira (Seplog),Cássio Murilo Costa (Funcaju), César Viana (Sema), Luciano Correia (Secom), Jorge Araujo Filho (Sejesp/Fundat), Renato Telles (Segov/SMTT), Rosane Cunha (Assistência Social) e Waneska Barboza (SMS).

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Tirzah Braga