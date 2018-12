EMPRESAS APONTAM SERGIPE COMO ESTADO DE BAIXO RISCO DE ROUBO A CARGAS

07/12/18 - 06:49:46

O levantamento foi feito por uma empresa de gerência em riscos do transporte logístico

O trabalho integrado entre as instituições que compõem a Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP) e órgãos federais também trouxe resultados positivos nas estradas. Os levantamentos feitos pelas empresas seguradoras de transporte rodoviário apontaram Sergipe como de baixo risco no tocante a roubos de cargas.

De acordo com os últimos levantamentos apresentados por uma das empresas de gerência em riscos do transporte logístico, as estradas sergipanas estão entre as que apresentam menor índice de roubos a cargas durante o transporte por todo o país. Além de Sergipe, apenas outros cinco estados também são apontados como seguros.

Segundo o delegado Dernival Eloi, diretor do Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope), o resultado está diretamente ligado ao rapido trabalho de investigação. “Assim que ha informação de nossa Divisão de Inteligência (Dipol), nossas equipes agem rápido para localizar cargas roubadas e prender os responsáveis pelo crime”, ressaltou.

No Nordeste, entre os nove estados, apenas Sergipe, Rio Grande do Norte e Piauí, foram citados como de baixo risco pelas transportadoras. Nas demais regiões do país, somente mais três também apresentaram o mesmo quadro, sendo eles Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre.

Ainda segundo estatísticas da empresa, no Brasil, o roubo a cargas representa mais de 20 mil ocorrências anualmente, gerando prejuízos de mais R$ 1 bilhão. Só o estado de São Paulo reúne 52,4% das ocorrências de roubo de cargas no Brasil. Desse modo, Sergipe é um dos mais seguros no transporte de cargas rodoviárias, tanto para o próprio estado, quanto para todo o país.

