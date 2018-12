Faculdade Mega Vestibular em parceria com Campanha Natal sem Fome

07/12/18 - 14:05:48

As inscrições para o Mega Vestibular 2019.1 da Faculdade Estácio de Sergipe já estão abertas e podem ser feitas por meio do site http://portal.estacio.br/megavestibular. O vestibular, com inscrição gratuita, acontecerá no próximo dia 12 e, por isso, basta os interessados selecionarem o campus, o curso, a modalidade e o horário de sua prova. Em Aracaju, o Mega Vestibular vai acontecer no Campus da Faculdade Estácio de Sergipe, localizado na rua Teixeira de Freitas, número 10.

Instalada em um novo edifício completamente projetado para oferecer conforto aos alunos e professores a faculdade oferece um ambiente acadêmico moderno e amplo. O prédio tem 14 andares, que abrigam mais de 100 salas de aula, três pavimentos para garagens, além de 10 elevadores de última geração. A Estácio de Sergipe oferece 18 cursos presenciais, a exemplo de Direito, Enfermagem, Rede de Computadores, Administração, Psicologia, Nutrição, Educação Física, Fisioterapia, Letras, Engenharia Civil e Engenharia Mecânica.

Poderá participar do vestibular qualquer pessoa interessada em ingressar no ensino superior que já possua comprovante e/ou declaração de conclusão do Ensino Médio. Os vestibulandos que levarem um quilo de alimento não perecível e efetuar o pagamento da matrícula no ato garantirá desconto de 50% durante o primeiro semestre de 2019 (a oferta padrão é de 30%). Os pagamentos poderão ser realizados na hora, com cartão de débito ou crédito nas unidades participantes ou via boleto, no mesmo dia. Todos os mantimentos serão entregues aos responsáveis pela Campanha Natal Sem Fome.

Para portadores de diploma de ensino superior e para aqueles que fizeram o Enem e desejam ingressar na Estácio, não é preciso prestar o vestibular. Nesse caso, basta comparecer em uma unidade munido do boletim (com nota acima de 300 na redação e no mínimo 100 em cada uma das provas objetivas do exame) e cópias e originais do RG, CPF, comprovante de residência, histórico de conclusão do ensino médio e diploma para quem já fez a primeira graduação.

Ao iniciar seus estudos, o aluno contará com diversas vantagens como material didático digital sem custo; um corpo docente formado por especialistas, mestres e doutores; acervo bibliográfico físico e virtual; orientação de carreira e encaminhamento para o mercado de trabalho, dentre outras vantagens.

Natal Sem Fome

Uma das maiores mobilizações solidárias da sociedade civil, que ocorre desde 1994, ano da primeira campanha da Fome, e que já ajudou dezenas de milhões de pessoas por todo o país a terem um Natal digno. Retornou à atividade em 2017, após 10 anos em suspenso, em razão da ameaça de inclusão do país de volta ao Mapa da Fome da ONU, decorrente da terrível crise que assola o Brasil.

Embora o país tenha saído do Mapa da Fome da ONU em 2014, apenas dois anos depois já contava com 14,8 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, sobrevivendo com menos de R$ 133,72 por mês, condição absolutamente precária e que impossibilita um nível de segurança alimentar necessário para sobrevivência. Mais informações: http://www.natalsemfome.org.br/

Fonte e foto assessoria