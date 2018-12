PC PRENDE EM GOIÁS HOMEM QUE TENTOU MATAR ESPOSA E FILHO

07/12/18 - 05:28:58

A ação contou com policiais do DAGV, Dipol e PC do Distrito Federal

Na manhã desta quinta-feira, 06, o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) prendeu André Mauro dos Santos, de 40 anos, que tentou matar a esposa e o próprio filho, de apenas dois meses em outubro deste ano.

Segundo a delegada Marília Miranda, a vítima procurou o DAGV no início do mês de outubro a princípio por ameaça e agressão contra ela. Foi solicitada a medida protetiva e a mulher deixou de conviver com o agressor.

“A medida foi deferida e no final de outubro surgiu a notícia de que ela teria sido baleada pelo agressor e o filho de dois meses, que estava no colo dela, também foi atingido. Depois disso ele fugiu em um veículo em direção ao estado da Bahia. O veículo foi encontrado em Lauro de Freitas”, explicou a delegada Marília Miranda.

A partir disso, as investigações foram iniciadas com auxílio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) e da Polícia Civil do Distrito Federal, pois foi constatado que o agressor estava em Brasília.

“Foram ouvidas algumas pessoas em Lauro de Freitas, em Aracaju e, a partir dessas informações, descobrimos que ele tinha parentes em Brasília. Na primeira tentativa de prendê-lo, na capital federal, ele conseguiu fugir, mas na manhã desta quinta-feira conseguimos efetuar a prisão na cidade goiana de Planaltina”, afirmou a delegada do DAGV.

Próximos passos

André Mauro dos Santos está sendo levado inicialmente de Planaltina-GO para Brasília-DF e, em seguida, será providenciada a transferência dele para Sergipe.

Fonte e foto PC