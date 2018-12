PREFEITO DE CANINDÉ MANTÉM MATADOURO ABERTO ATÉ O DIA 31

07/12/18 - 09:40:36

Atendendo a mais uma recomendação do Ministério Público, o prefeito de Canindé de São Francisco, Ednaldo Vieira Barros (Ednaldo da Farmácia), decidiu reabrir o matadouro municipal, que foi fechado no início dessa semana. A decisão foi tomada para evitar futuros problemas com o funcionamento do local, uma vez que órgãos ambientais e fiscalizadores têm intensificado vistorias em todos os matadouros públicos de Sergipe.

No entanto, para evitar desabastecimento de carne no município, o promotor de Justiça Emerson Oliveira Andrade solicitou que o matadouro fosse reaberto, atendendo apenas aos marchantes de Canindé de São Francisco. Além disso, todo o pagamento está sendo feito através de boleto emitido pelo setor de tributos da Prefeitura, conforme acordado no TAC assinado no MPE.

“Estamos seguindo todas as orientações do Ministério Público Estadual buscando garantir transparência e legalidade no funcionamento do matadouro. Mais uma vez, vamos seguir o que foi orientado pelo promotor, garantindo o funcionamento até o final de 2018”, justifica Ednaldo da Farmácia.

Por Cícero Mendes

Foto assessoria