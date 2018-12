PREFEITURA DE RIACHÃO EMITE NOTA SOBRE ESTÁTUA DE “BODE BITO”

07/12/18 - 16:19:24

A prefeitura municipal de Riachão do Dantas, vem a público informar que ainda não foi notificada da decisão judicial.

Mas assim que for notificada, vai se fazer cumprir a decisão judicial. Ressaltamos ainda que nunca cogitamos acabar com a estátua do ” Bode-Bito”. A estátua seria removida para um outro local, com toda uma estrutura, que iria trazer conforto e segurança para todos os seus visitantes, a estátua do “Bode Bito” seria colocada no trevo que dá acesso a Avenida Manoel Costa Silva e no local onde o mesmo se encontrava nos iríamos colocar a estátua com a imagem de “Nossa Senhora do Amparo” (padroeira do município). Decidimos colocar a imagem da nossa padroeira naquele local por ser a principal entrada da cidade e próximo da igreja matriz. Mas diante da decisão, vamos cumprir e continuar dialogando com a população para que possamos chegar a uma decisão que seja favorável à todos.

Fonte assessoria