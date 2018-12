Artesanato lagartense exposto no Feirão da Codevasf no final de semana

08/12/18 - 13:28:03

Evento segue até este domingo (9) na capital sergipana

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) promove, de 7 a 9 de dezembro, o 17º Feirão de Artesanato e Produtos Regionais.

O evento está sendo realizado na sede da 4ª Superintendência Regional da Codevasf, em Aracaju (SE), com a participação de mais de 100 artesãos e produtores familiares de vários municípios do estado de Sergipe.

Dentre estes, a cidade de Lagarto, que montou o seu stand com os trabalhos de duas artesãs locais.

Dona Eli que está expondo e vendendo os mais variados tipos de peças em tecidos como: toucas, chapéus, almofadas, nécessaires, etc. E dona Meire que trouxe da Bahia a ideia de luminárias em PVC com estampas de diversos temas desde o religioso a cultura pop com rostos bem conhecidos da mídia.

E não podia faltar os tradicionais boizinhos de barro da nossa feira livre, uma lembrança indelével da infância de quem já passou dos quarenta.

O evento está sendo realizado das 8h às 22h neste sábado. Já no domingo, dia do encerramento, será realizada das 8h às 20h. A entrada é gratuita e há espaço reservado para estacionamento dos visitantes.

A iniciativa da Codevasf aproxima artesãos e produtores familiares do mercado consumidor. Além de proporcionar a venda direta ao público, o evento funciona como um canal para novos negócios e parcerias para os artesãos, garantindo a geração de renda para os participantes ao longo do ano.

“Lagarto não poderia ficar de fora, porque assim como as demais cidades participantes do Feirão também valoriza os seus profissionais e a Prefeitura, através da sua Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, está dando todo o suporte logístico necessário como: traslado, hospedagem e alimentação para as talentosas artesãs”, salientou a prefeita Hilda Ribeiro que visitou o stand no dia da abertura acompanhada do seu esposo o Deputado Estadual Gustinho Ribeiro.

da assessoria da PML