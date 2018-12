O estado de Sergipe vive um novo momento na Saúde

08/12/18 - 13:16:34

Quem acompanha o dia-a-dia do nosso Estado tem percebido que algo muito positivo tem ocorrido na Saúde de Sergipe. Antes acostumada a conviver com denúncias e escândalos, o setor hoje atravessa uma fase de boas notícias que são sentidas por quem mais precisa do atendimento na ponta: o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para chegar a este momento, foi preciso um esforço gigantesco para equacionar alguns gargalos e a tomada decisões corajosas. O responsável por conduzir estas medidas foi o secretário de Estado da Saúde, Dr Valberto de Oliveira, médico cirurgião com mais de 30 anos de experiência, que está à frente da pasta a pouco mais de sete meses.

O governador acertou quando escolheu Dr Valberto para comandar a pasta. Basta observar alguns fatos. Ele diminuiu a fila de espera para a realização de cirurgias eletivas no maior hospital público de Sergipe, o Huse. A ortopedia, por exemplo, que antes demorava três meses para um paciente se operar, hoje não dura mais que 24 horas.

Dr Valberto também equipou os hospitais regionais, a exemplo do Hospital Pedro Garcia Moreno, em Itabaiana, que recebeu um novo tomógrafo, e o São Vicente de Paula, em Propriá, que recebeu um aparelho de ultrassonografia, e reativou o funcionamento dos hospitais de retaguarda, como o Senhor dos Passos, em São Cristóvão, e o Amparo de Maria, em Estância.

Logo que assumiu o comando da Saúde Estadual, uma das suas primeiras medidas foi buscar, junto ao Governo do Estado, o reequilíbrio das contas do Hospital Cirurgia (HC), importante unidade hospitalar do nosso Estado. Com vários procedimentos parados, o HC beirava o caos. Foi necessário aportes financeiros para o retorno das cirurgias cardíacas, com a regularização das equipes médicas e dos fornecedores.

Um grande exemplo da sua forma humanitária de trabalhar foi a decisão de abrir o terceiro turno da radioterapia no Huse, para absorver os pacientes do Hospital Cirurgia. Essa iniciativa garantiu a continuidade do tratamento de vários pacientes que sofrem com o câncer e a diminuição da fila.

Estes são apenas alguns dos feitos desse gestor que tem se revelado, em tão pouco tempo, como um dos melhores secretários do governo. Homem de poucas palavras, mas de grande espírito público, Dr Valberto conhece como poucos os problemas da Saúde e já mostrou que sabe como resolvê-los.

Não é à toa que o governador já confirmou, durante uma solenidade ocorrida na última sexta-feira, que manterá Dr Valberto no comando da Saúde. Como seu ofício de formação, a medicina, suas ações tem precisão cirúrgica. Já dizia o ditado: o homem certo no lugar certo!

Munir Darrage