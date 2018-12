EDVALDO ACENDE AS LUZES DO NATAL ILUMINADO NA ORLA

Um dos principais cartões portais de Aracaju, a Orla da Atalaia, zona Sul, ganhou novas cores na noite desta sexta-feira,7. O prefeito Edvaldo Nogueira acendeu as luzes que decoram o local, dando início a mais uma etapa do Natal Iluminado 2018. A ornamentação dos 4 km de extensão do canteiro da avenida Santos Dumont e de outros pontos, como os Arcos da Orla, foi concretizada através da parceria firmada pela Prefeitura com entidades ligadas ao trade turístico, com a Federação do Comércio de Sergipe (Fecomércio-SE), Energisa e Celse.

A apresentação da Banda de Música da Polícia Militar de Sergipe deu o tom para o início da solenidade. Logo após, o prefeito Edvaldo Nogueira, ao lado do presidente da Fecomércio, Laércio Oliveira e de empresários ligados ao turismo, pressionou o botão para o acendimento simbólico da decoração.

“A decoração da Orla é a continuidade de um sonho que alimentei lá atrás, quando fui prefeito de Aracaju pela primeira vez e comecei a colocar em prática o Natal Iluminado. Esse sonho foi ceifado por quatro anos, mas ao retornar à Prefeitura para cumprir meu terceiro mandato, coloquei como meta sua retomada. Como havia um grande obstáculo, a situação financeira da administração, me dediquei e, nesse caminho, encontrei parceiros que me deram as mãos. No ano passado demos os primeiros passos e nesse ano, essa parceria se fortaleceu. Novos parceiros se somaram a nós e hoje caminhamos para a concretização desse sonho”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

Ao lembrar dos outros dois pontos da cidade cujas decorações natalinas já foram inauguradas – a praça Fausto Cardoso e o Parque da Sementeira -, Edvaldo ressaltou que um ciclo é encerrado com acendimento das luzes natalinas da Orla. “Neste momento temos três locais distintos para os aracajuanos e turistas desfrutarem de belas decorações. Na ideia de fazermos o Natal Iluminado no sentido humano, iluminamos a cidade para receber de volta a luz divina. Já no sentido do desenvolvimento, avançamos na ideia de transformar Aracaju em um polo de atração turística neste período, que é o nosso propósito. Dessa forma atraímos turistas, geramos emprego, renda, movimentamos a economia e celebramos o nascimento do menino Jesus”, avaliou.

O mesmo sentimento foi expresso pelo presidente da Fecomércio, Laércio Oliveira. “A Alegria continua. A disposição de proporcionar aos aracajuanos e aos turistas, que escolheram nossa cidade para passar os festejos, continua, com a decoração da Orla da nossa querida Atalaia. É a continuação de um trabalho, aliado ao trade turístico, que se esforçou para proporcionar essa iluminação que passamos a oferecer a todos a partir da noite de hoje. Nos unimos, demos as mãos, e os belos resultados estão postos”, comemorou.

O diretor regional da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla), Otávio Meira Lins, responsável por capitanear o projeto, avaliou a participação da Prefeitura no Natal Iluminado da Orla como fundamental. “Pedimos ao prefeito Edvaldo Nogueira para a gestão se unir a nós já na reta final e tivemos a sorte dele colaborar e comprar a ideia. A proposta é que esse evento se torne algo ainda maior, com a formação do calendário turístico de Sergipe, tendo sido escolhido o Natal Iluminado como ponto de partida pela proximidade. Mas para 2019, estamos preparando outras novidades, entre elas o São João”, ressaltou.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH-SE), Antônio Carlos Franco Sobrinho também comemorou a parceria. “Estamos na solenidade do terceiro polo de decoração e acredito que estamos plantando uma semente. A partir de agora, temos condições de lançar o evento no calendário turístico, atraindo pessoas para a nossa capital e aquecendo a economia do município. Estamos confiantes de que já esse ano o impacto será sentido”, vislumbrou.

Animação

Para quem presenciou o acendimento das luzes o momento foi de animação. Como é o caso do gestor comercial, Josemar Paiva, e sua esposa, a administradora Carla Santos. “A cidade está linda, segura e muito receptiva. A apresentação da banda logo nos chamou a atenção e fizemos questão de parar para tirar foto. Estamos amando tudo e já pretendemos trazer mais pessoas para conhecer”, afirmou Josemar.

“Estamos bem curiosos para ver o que mais a cidade tem a oferecer nesse período. Está tudo muito lindo, a Orla está lindíssima com essa decoração e os atrativos também nos animam a participar. Queremos participar de tudo o que tiver, seja aqui na Orla ou nos outros pontos da capital”, completou Carla.

Programação

O Natal Iluminado da Orla se estende até o dia 6 de janeiro de 2019. Esta é a primeira edição do evento, organizado por uma comissão que envolve diversas entidades ligadas ao setor turístico da capital sergipana, em parceria com a Prefeitura de Aracaju, Fecomércio, Energisa e Celse. Além da decoração natalina, terão apresentações artísticas e culturais.

