LAÉRCIO CONSEGUE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS SAÚDE

08/12/18 - 06:54:46

A assinatura foi feita em solenidade de inauguração da nova sede do Ministério da Saúde em Sergipe, que contou com a presença do ministro Gilberto Occhi

O deputado federal Laércio Oliveira participou juntamente com o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, da inauguração da nova sede do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe. Na ocasião, na presença do governador Belivaldo Chagas e de vários prefeitos, foi anunciado e assinado o termo de autorização para construção e implantação de Academias da Saúde para os municípios de Boquim, Campo do Brito, Estância, Muribeca, Ribeirópolis e São Cristóvão. Cada uma no valor de R$ 125 mil. Uma demanda do deputado atendida pelo Ministro.

“Estou cumprindo meu papel enquanto parlamentar e felizmente consegui recursos para diversos municípios, além das emendas individuais tive a oportunidade de conduzir um diálogo com o Ministério da Saúde para viabilizar exatamente a atender, extra emenda, a trinta e dois municípios do nosso estado com academia de saúde, com veículos e com outros equipamentos”, explicou o deputado Laércio.

O prefeito de Campo do Brito, Marcell Souza, comemorou a chegada de mais uma Academia de Saúde para o seu município. “Agradecemos muito ao deputado Laércio que tem sido muito solícito as nossas demandas e hoje assinamos com o ministro o termo para construção de uma Academia de Saúde para Campo do Brito. Nós já temos uma que funciona perfeitamente com professor de educação física, fazendo atividades aeróbicas com idosos, atividades pela manhã e tarde, então essa nova academia vamos levar para o povoado Garangau que tem aproximadamente 2.500 pessoas e estaremos levando mais esse serviço da Secretaria de Saúde para a zona rural. Levando assim mais saúde, mais dignidade para os moradores. Laércio também tem nos ajudado não só na área de saúde, mas em várias outras também e nós só temos a agradecer o empenho dele pelo nosso município”, afirmou o prefeito.

Segundo Gilberto Occhi, os investimentos autorizados para Sergipe pelo Ministério somam cerca de R$ 20 milhões. “São serviços que serão oferecidos e equipamentos que serão doados pelo governo federal, por meio do Ministério da Saúde. Nós também estamos entregando 32 academias de saúde para os municípios sergipanos, para que a população brasileira, a população de Sergipe possam ter um ambiente para fazer seu exercício físico diário ou semanal, acompanhado por um profissional da saúde, para que tenhamos ação preventiva de doenças. A nossa população precisa dessa oportunidade”, explicou Occhi.

Em relação aos carros que seriam entregues hoje o ministro fez questão de explicar que terá um evento com o presidente Temer e serão entregues na solenidade mais de aproximadamente 1.000 veículos para diversos municípios e os sergipanos serão contemplados. Como já havia um compromisso com o deputado Laércio para a liberação de veículos para os municípios de Boquim, São Cristóvão, Campo do Brito, Itabaiana, Muribeca, Tomar do Geru, Propriá, Malhada dos Bois, Monte Alegre, Santana do São Francisco, Brejo Grande e Aquidabã, esses prefeitos serão informados da solenidade para buscar os veículos que vão trazer melhorias e mobilidade na área de saúde. “Sugiro a vocês prefeitos que vão de avião e voltem com o carro que vão receber na hora do evento”, disse o ministro Gilberto Occhi.

“O deputado Laércio esteve no gabinete, e isso ele faz quase toda semana, e solicitou a liberação de construção de Academias da Saúde para quase todos municípios e não teria como, mas conseguimos a liberação de imediato de seis, que já assinamos o termo hoje. Laércio é um deputado preocupado com as demandas dos municípios, principalmente na área de saúde que é uma carência no Brasil todo. Estamos sempre conversando e quando tem verba extra, sentamos e planejamos para onde vai esse valor adequando a necessidade de cada realidade municipal”, enfatizou o ministro da Saúde, Gilberto Occhi.

O parlamentar agradeceu ao ministro, durante seu discurso, e disse que sempre esteve nos ministério em busca de verbas e emendas parlamentares para atender as demandas que recebe dos prefeitos e lideranças, mas sempre viu no ministro um compromisso e atenção especial para com os sergipanos. “Só temos a agradecer por toda atenção que Gilberto tem dispensado a todos nós. Parabenizo também pela nova sede no Núcleo que tem profissionais capacitados e comprometidos com as demandas da saúde do estado e dos municípios”, finalizou Laércio.

Foto assessoria

Por Elenildes Mesquita