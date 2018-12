OAB/SE lança Observatório da Democracia na próxima quarta-feira, 12

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, tem a defesa da democracia como seu principal preceito. Atenta e atuante nesse quesito, a entidade convida a advocacia e a sociedade sergipana para o lançamento do Observatório da Democracia. O evento acontecerá no dia 12 de dezembro, às 16h, no auditório da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe – CAA/SE.

Estarão presentes no evento o presidente da OAB/RJ, Felipe Santa Cruz, e da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas. A iniciativa visa monitorar e salvaguardar os princípios democráticos no estado, garantindo sua preservação.

O auditório da CAA/SE está localizado na Travessa Martinho Garcez n° 71, Centro.

Por Cícero Mendes