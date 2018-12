Palestra beneficente O Poder da Ação acontece na próxima terça-feira em Aracaju

08/12/18 - 08:42:44

Coach Márcio Vinicius irá orientar o participante a alcançar alta performance usando ação, foco, autoconhecimento e outras ferramentas

Fim de ano chegou e as tradicionais reflexões sobre os objetivos não alcançados também, é nesse momento em que muita gente tende a se frustrar, pois chega a conclusão que não atingiu as principais metas. A Palestra O Poder da Ação com o Coach Márcio Vinicius é uma excelente oportunidade para verificar o que não tem dado certo na carreira, adquirindo novas estratégias para mudar a situação com o uso de ferramentas que podem levar ao sucesso. O evento ocorre nesta terça, 11, no Hotel Go Inn localizado no Bairro Farolândia às 19h30. Para participar basta se inscrever através do número 79 9 9811-0323 e entregar os 2 quilos de alimentos na entrada que serão doados para a Instituição Obra Nossa Senhora de Fátima- Aracaju.

A palestra é baseada no best-seller O Poder da Ação, de autoria do Master Coach Paulo Vieira, que já vendeu mais de 250 mil exemplares no Brasil, sendo o terceiro livro mais vendido na sua categoria, segundo o ranking da Revista Veja.

O participante poderá mergulhar em um conteúdo intenso e estruturado, para que ele possa colocar em prática seus objetivos, deixando de lado todas as justificativas e desculpas que lhe impedem de alcançar uma vida plena.

A alta performance do participante será trabalhada usando a ação, foco, autoconhecimento, ferramentas e conceitos, que transformam atitudes e quebram ciclos de insatisfação .

O que: Palestra O Poder da Ação

Quando: 11 de Dezembro 19h30.

Onde: Hotel Go Inn – Rua AlferesJosé Pedro de Brito , 50. Farolândia.

Entrada: 2 kg de alimentos.

Informações: 79 99811-0323

Fonte e foto: Rodrigo Alves – Assessor de Comunicação.