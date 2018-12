Policia Militar prende indivíduo com mandado de prisão preventiva em Neópolis

08/12/18 - 08:07:02

A Polícia Militar de Sergipe, através da 5 CIPM, sob o comando do Major Márcio, efetuou a prisão de Anderson Rodrigues dos Santos (25 anos), conhecido por “Chupa na Língua” na localidade Cidade de Deus em Neópolis.

A prisão ocorreu quando a guarnição de serviço realizava o patrulhamento no bairro e quando o avistou fez uma abordagem e após consultas aos bancos de dados foi verificado que ele possuía um mandado de prisão preventiva por roubo e receptação é já havia cumprido prisão no sistema penitenciário acusado de participar do homicídio de uma universitária em 2014 na cidade de Itabaiana Após ser dado a voz de prisã o, Anderson foi encaminhado para a delegacia de Neópolis.

Participaram da prisão o Sargento Nascimento e o Soldado Barbosa, ambos da 5CIPM.

Fonte e foto assessoria