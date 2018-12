Prefeito Neudo Alves participa de autorização de recursos para a saúde Cedro de São João

08/12/18 - 07:57:07

Na manhã desta sexta-feira,07, o prefeito Neudo Alves junto com o secretário municipal da Saúde, Danilo Morais participaram, ao lado do ministro da Saúde, Gilberto Occhi, do líder do governo no Congresso, André Moura e do governador Belivaldo Chagas, da inauguração da nova sede do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe. A solenidade, contou com a presença de diversas autoridades do Estado, onde o ministro anunciou a distribuição de R$20 milhões para a área da saúde de diversos municípios sergipanos, dentre eles o município de Cedro de São João. Assim, foi destinado ao município, a assinatura de portarias para habilitação do Centro de Atenção Psicossocial I (CAPS I), que a partir de agora contará com Recursos Federais para nosso município, facilitando ainda mais os serviços para nossos usuários e para o fortalecimento da gestão.

O recurso proporcionará diversos benefícios à Prefeitura e a população, pois a mesma já vinha arcando com recurso próprio e agora saiu a portaria com repasse do Ministério da Saúde. “ É mais um grande benefício que estamos levando para o nosso município de Cedro, por meio desse repasse teremos condições de efetivar mais o trabalho, de chegar mais próximo ao paciente que esteja precisando da assistência de um psiquiatra, médico, nutricionista, fisioterapeuta, assistente social, dessa forma é possível oferecermos mais qualidade e benefícios aos usuários que necessitam de apoio”, explica Neudo Alves.

Segundo Gilberto Occhi, os investimentos autorizados para Sergipe pelo Ministério da Saúde somam cerca de R$ 20 milhões. “São serviços que serão oferecidos e equipamentos que serão doados pelo governo federal, por meio do Ministério da Saúde. Estamos empenhado e liberando recursos ainda este ano, nos próximos dias, o presidente Michel Temer também vai anunciar mais mil veículos para combate a endemias e proteção para que a gente possa erradicar o mosquito que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. E Sergipe vai ser contemplado nessa ação”, pontua Gilberto.

Fotos: Edilson Menezes

TDANTAS comunicação