SERGIPE RECEBE MAIS DE R$ 20 MILHÕES PARA A SAÚDE, DIZ ANDRÉ

08/12/18 - 06:15:54

A vinda do ministro da Saúde, Gilberto Occhi, a Sergipe, convidado pelo deputado federal André Moura (PSC-SE) foi motivo de comemoração para diversos municípios e também para o Governo do Estado. Além da inauguração da nova sede do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe, na Av. Tancredo Neves, foram anunciados R$ 20 milhões em recursos para diversas áreas.

A primeira notícia foi a implantação de 32 Academias da Saúde, cada uma no valor de R$ 125 mil, em Aracaju, Campo do Brito, Amparo de São Francisco, Arauá, Areia Branca, Carira, Cristinápolis, Frei Paulo, Gararu, Ilha das Flores, Japaratuba, Malhador, Monte Alegre, Muribeca, Estância, Pacatuba, Pirambu, Ribeirópolis, Aquidabã, Boquim, São Cristóvão e Rosário do Catete.

“Atualmente, temos 20 polos espalhados pela cidade e agora, com a verba, vamos aumentar, levando a mais comunidades o direito à atividade física. Quando você investe no cuidado preventivo, você contribui para os indicadores que definem a qualidade de vida”, avaliou o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira.

Atendimento Domiciliar – O ministro também anunciou a entrega de dois veículos do tipo Van para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e para o Centro De Integração Raio De Sol (Ciras), e assinou portarias que beneficiarão com recursos os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e a Atenção Domiciliar por meio do programa “Melhor em Casa”, para atendimento com uma equipe multiprofissional aos pacientes que precisam de cuidados especiais em Estância; Nossa Senhora do Socorro, Capela, Cedro de São João, Porto da Folha, Itaporanga D’Ajuda, Aracaju, Poço Redondo, Poço Verde, Salgado e Tobias Barreto e o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) receberá R$ 1,578 milhão para assistência de alta complexidade.

Agilidade na liberação de recursos – De acordo com André, os recursos investidos pelo Ministério da Saúde em Sergipe, somente nesse último mês, somam cerca de R$ 20 milhões. “Ontem, quinta-feira, por volta das 16h, estive no gabinete do ministro Occhi e ele falou que dois municípios seriam contemplados com recursos para as Academias da Saúde. Então eu pedi que ajudasse mais a Sergipe. Na mesma hora ele solicitou ao seu assistente a lista com as propostas de Sergipe cadastradas e todas foram contempladas. Em menos de 24 horas meu pedido foi atendido para benefício de milhares de sergipanos”.

Ao final da solenidade, em seu discurso, Gilberto Occhi informou que ainda este ano o Governo Federal também irá anunciar mais mil veículos a serem utilizados no combate a endemias, sobretudo ao mosquito que transmite dengue, zica e chicungunya e mais de R$ 1 bilhão para custeio da Atenção Básica nos municípios. “Seguramente as cidades sergipanas receberão uma boa fatia deste montante, pois sabemos o quão necessitadas estão e precisamos cuidar da saúde da população”, concluiu.

Participaram do ato solene o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, os deputados federais Laércio Oliveira e Jony Marcos, os deputados estaduais, Vanderbal Marinho, Venâncio Fonseca, Maria Mendonça e Zezinho Guimarães o secretário executivo substituto do Ministério da Saúde, Jocelino Menezes, o coordenador geral do Núcleo do Ministério da Saúde, Dielson Leite, o presidente da Caixa Econômica Federal em Sergipe, Marco Queiroz, o presidente do conselho dos secretários municipais, Enoque Ribeiro, prefeitos, vereadores e representantes da sociedade.

Foto: Jeff Moura

Fot Marcelo Gomes