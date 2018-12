CLIMA TENSO: SUPOSTAS AMEAÇAS FAZ DEPUTADA PEDIR SEGURANÇA

09/12/18 - 07:01:37

O clima político esquentou no município de Itabaiana e as informações são de que a prefeita Carminha Mendonça e sua irmã, deputada Maria Mendonça estariam sob proteção policial

Desde a noite da última sexta-feira (07) que policiais militares são vistos posicionados em frente à residência da deputada estadual Maria Mendonça, em Itabaiana, porém essa informação não é oficial.

Além de Carminha e Maria Mendonça, o secretário municipal da Comunicação, Alex Henrique, também estaria recebendo proteção, o que não foi informado é de onde estaria saindo as supostas ameaças.

No final da tarde de sábado (08) a assessoria de Maria Mendonça informou que a deputada não ia comentar sobre o assunto para não polemizar mas que na segunda-feira (10) fará um pronunciamento no plenário da Alese para falar sobre o assunto.

Quanto aos pedidos de segurança, o ex-deputado Zé Teles, irmão da prefeita fez o pedido junto à delegacia.

Nas redes sociais, o assunto também foi muito explorado e em alguns grupos do whatsapp foi postado que “homens estavam (não se sabe se ainda estão) em uma casa de um condomínio luxuoso da cidade. Pistoleiros para executar um serviço aqui na cidade”. Essa postagem também será investigada pela polícia.

Sobre as supostas ameaças, o prefeito afastado Valmir de Francisquinho, emitiu uma nota onde diz que “se não bastasse, agora me chega a triste notícia de que o irmão da Prefeita em exercício teria buscado proteção policial, alegando se sentir ameaçado por mim e pelos meus amigos. Quem me conhece sabe que sempre fui e sou uma pessoa da paz, do diálogo, e apesar do momento político pelo qual passa a nossa Itabaiana, comprovo com minhas atitudes apenas tristeza e indignação, mas sempre com a esperança buscada em Deus, através do conforto que só as orações podem nos oferecer nesse momento”.

Valmir diz ainda que “quero, neste momento e em público, repudiar essa atitude que apenas visa atingir de forma negativa a minha imagem e a dos que me acompanham”.

Munir Darrage