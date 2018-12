Mesmo que esteja preso Valdevan será diplomado, enquanto “laranjas” tremem

09/12/18 - 23:31:09

Segundo informação de um dos mais competentes juristas de Sergipe, que também atua no Direito Eleitoral, o deputado eleito Valdevan Noventa (PSC) pode ser diplomado na segunda-feira (17), mesmo que se mantenha preso no cadeião de Estância ou responda o processo em liberdade.

Ensinou que os suplentes também são diplomados conjuntamente com os titulares e se Valdevan não for solto até a posse o primeiro suplente, no caso o deputado Jony Marcos (PRB), assume o mandato e pode permanecer até decisão final do processo, caso seja cassado o registro de Valdevan Noventa.

Segundo ainda informação do jurista, “provavelmente será ajuizado Recurso para cassação do diploma de Valdevan por parte do Ministério público eleitoral”. Mas naturalmente caberá recursos até julgamento em instâncias superiores.

“Laranjas” assustados

Uma das pessoas, tidas como “laranja”, que será ouvida nesta segunda-feira (10) pelo Ministério Público Eleitoral, de nome Germano, conversou neste domingo (09), com algumas pessoas em uma praça de Estância e se mostrou “muito” nervosa. Chegou a dizer que tem muita gente na mesma condição dele que está aflita sem saber o que dizer durante o depoimento.

Segundo informações enviada por uma fonte em Estância, teria sido enviado um advogado para acompanhá-los, sem que eles ainda saibam quem é. Os supostos laranjas “se mostram muito aflitos porque não sabem o que vão falar no MPE, sobre o suposto envolvimento no escândalo, porque não receberam orientação”. A aflição desses supostos laranjas é porque têm medo de serem presos.

Um desses possíveis laranjas, que não teve seu nome revelado, “está sem saber o que fazer porque foram depositados valores altos na conta dele – R$ de 40 mil a 5 R$ 50 mil – e ele nunca fez declarações no Imposto de Renda, mas aceitava e repassava depois para outras pessoas”.

As informações nas redes sociais de Estância são tímidas e a maioria dos participantes de grupos evita falar sobre o assunto.